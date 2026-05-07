“Mortal Kombat 2” se ajusta a los deseos de los fans y revive la nostalgia

“Creo que la segunda película es mejor... tiene muchas más peleas, y mucho mejores también, mucha acción y mucha comedia. Me siento muy emocionado”, dice Ed Boon, cocreador del videojuego, en una entrevista con EFE.

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Tras un largo proceso de análisis sobre lo que se hizo bien y las debilidades de la película estrenada en 2021, el director australiano Simon McQuaid y su equipo se adentraron en la creación de una historia más fiel al videojuego.

“Quería que la emoción y la conexión con la audiencia fueran más fuertes, que el alcance y la escala de la película fueran mayores, así que tomé muchísimo material de los videojuegos”, dice a EFE McQuaid.

Si en la primera entrega Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya Blade y Jax Briggs lucharon por proteger el Earthrealm de la aniquilación, la segunda recrea el esperado torneo definitivo entre los mejores guerreros de ambos mundos, donde se decidirá el destino de la Tierra ante la amenaza del emperador Shao Kahn.

La película no se limita a guiños al videojuego, sino que introduce de forma explícita la recreación de escenarios como El Pozo, El Infierno, El Portal Azul o el Baño de Ácido.

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Esta fidelidad visual incluso impactó a Boon, quien 34 años después pudo recorrer físicamente el universo que imaginó en su juventud.

“Cuando fui a Australia tenían estos enormes hangares y sets, ya sabes, construcciones realmente elaboradas que habían hecho. Pude caminar por ahí y sentarme en el gran trono de Shao Kahn”, relata.

“Es realmente genial ver ideas que pusimos en pequeños píxeles en 1992 a una escala gigantesca”, asegura Boon, quien al estilo Stan Lee en las películas de Marvel, contará con un cameo en esta película. “Soy un barman”, adelanta.

La cinta también recupera los “fatalities”, esas características y violentas formas de acabar con el oponente, que aparecen en la trama al finalizar los combates, y añade detalles sutiles como los tambaleos que experimentan los luchadores cuando están a punto de caer.

El singular Johnny Cage, la princesa Kitana y la transformación de Kano

La nostalgia alcanza quizá su momento cumbre con la aparición de Johnny Cage, el personaje inspirado en Jean-Claude Van Damme creado por Boon y John Tobias, que dio origen al videojuego y que hace una sátira de los actores de Hollywood de la década de 1980 dedicados a las artes marciales.

Cage, interpretado por Karl Urban (“The Boys”), deberá enfrentarse a su destino como el único personaje sin poderes en un combate contra una serie de luchadores con capacidades extraordinarias.

“Mi enfoque del personaje fue mirar todo lo relacionado con la historia de Johnny Cage, incluyendo la inspiración en el trabajo de Van Damme, a quien tengo un absoluto respeto y aprecio, pero también me sumergí profundamente en el mundo de las artes marciales”, cuenta a EFE Urban.

Su personaje formará dupla con Kano, a quien da vida Josh Lawson. “Ellos ofrecen algo así como un poco de alivio cómico a algo que realmente puede ser muy oscuro”, considera Boon. “Es algo muy clásico de los años 80, ya sabes, como ‘The Odd Couple’ o ‘Midnight Run’”, explica Urban.

“El momento en que vi a Karl salir del tráiler con las puntas del cabello teñidas y los lentes oscuros, pensé: ‘Mierda, ese es Johnny Cage’. Fue una experiencia surrealista ver a un personaje que has conocido toda tu vida caminando frente a ti... y una dinámica divertida y extraña cuando sabes que estás creando algo que quedará ligado para siempre a ese personaje”, relató el actor.

La película además hace justicia a sus personajes femeninos desvelando el pasado de la princesa Kitana, la hija adoptiva de Shao Kahn interpretada por Adeline Rudolph, y mostrando una mancuerna con la guerrera Jade, encarnada por Tati Gabrielle.

“Mucha gente argumenta que estos personajes están hechos desde la visión masculina, pero vernos encarnarlos con tanta feminidad... la vulnerabilidad de ambos personajes combina con su ferocidad y es lo que las hace tan poderosas”, cuenta Gabrielle.

La cinta retoma la historia de los compañeros inseparables de Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks) y Liu Kang (Ludi Lin), quienes además de proteger el Earthrealm tendrán que adaptarse a la llegada de Cage y a su desmedido ego.

“(El filme) tiene corazón... Hay una base subyacente de amistad, familia y unión que sorprenderá a la gente en una película de peleas”, aseguró Brooks.