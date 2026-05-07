Mortal Kombat II y Billie Eilish: los estrenos imperdibles de hoy en cines de Paraguay

Dos nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine de Paraguay.

Entre ellas se encuentra una de las superproducciones más esperadas del año: la continuación de Mortal Kombat, la adaptación de 2021 de la mundialmente popular serie de videojuegos de lucha del mismo nombre.

En Mortal Kombat II, el actor de cine en horas bajas Johnny Cage, famoso por sus papeles en películas de acción, es reclutado para ayudar a los combatientes de la Tierra en un torneo interdimensional de artes marciales que podría definir el destino de varios mundos paralelos.

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Karl Urban (The Boys) se incorpora al elenco de la saga como Johnny Cage y también se suma Adeline Rudolph (Resident Evil) como la princesa Kitana.

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Repiten sus roles de la película anterior Ludi Lin como Liu Kang, Jessica McNamee como Sonya, Josh Lawson como Kano, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabrielle como Jade, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Raiden, Hiroyuki Sanada como Scorpion y Joe Taslim como Sub-Zero.

La dirección vuelve a ser del cineasta australiano Simon McQuoid, realizador de la película anterior.

Cartelera: Horarios de ‘Mortal Kombat II’ en cines de Paraguay

Billie Eilish y James Cameron unen fuerzas

Otro estreno es el documental musical Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour, una crónica de la última gira de la aclamada cantante estadounidense Billie Eilish.

El documental fue codirigido por la propia Billie Eilish junto con el legendario cineasta James Cameron, quien filmó los conciertos de la gira utilizando la misma tecnología puntera de cámaras que empleó en las últimas entregas de la taquillera saga Avatar.

Cartelera: Horarios de ‘Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour’ en cines de Paraguay

Ciclo Ghibli continúa con ‘Ponyo’

Además, Cinemark continúa con su ciclo de películas del legendario estudio japonés de animación Ghibli con proyecciones esta semana de la película de 2008 Ponyo, dirigida por Hayao Miyazaki.

Ponyo cuenta la historia de una criatura marina con forma de niña que queda varada en tierra y es rescatada por un niño de un pueblo de la costa japonesa, con quien entabla una fuerte amistad.

Cartelera: Horarios de ‘Ponyo’ en cines de Paraguay