Guillermo Francella y su apuesta a personajes “que no olviden esa identificación con la gente”

Guillermo Francella ofreció hoy una conferencia de prensa, en el marco del reconocimiento del Premio Platino de Honor que recibirá este sábado en la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la Riviera Maya de México.

El actor argentino, que ha protagonizado películas como “Mi obra maestra”, “Homo Argentum”, por la cual también está nominado al Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina; y la serie “El encargado”; celebró este “reconocimiento al camino andado”.

Francella expresó su amor hacia los Premios Platino, destacando que ha ido a varias galas y apreció la seriedad y el respeto con el que es abordado este reconocimiento. “Es nuestro Óscar”, acotó.

“Estoy enormemente agradecido por el respeto con el que se trata esta gala, con el respeto que se trata este premio, con el jurado y cómo llevan a cabo todo. Estoy como pleno, satisfecho y feliz de cómo me miman, de cómo me cuidan y cuando llega esta instancia de recibir esta distinción es lo mejor que me puede pasar”, afirmó.

El artista se mostró agradecido por el reconocimiento al “modo camaleónico” que trata de manejar en sus personajes y sostuvo que lo que siempre le ha movilizado a la hora de elegir personajes, tomar riesgos y elegir propuestas bien camaleónicas entre sí, es que “no olviden la identificación con la gente, con el público”.

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“En cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género ya sea drama, comedia, thriller, todos tenían identificación. Todos tienen que ver con lo popular, con la identificación que me representa a mí y es lo que he tratado siempre de buscar”, acotó.

El actor recordó que encontró su vocación al realizar una obra de teatro con sus compañeros de colegio, como una manera de recaudar fondos para el viaje de egresados. También señaló que, por sugerencia de sus padres, estudió periodismo y trabajó por un tiempo muy limitado en una revista.

En diálogo con el productor, guionista y periodista argentino Axel Kuschevatzky, Francella también destacó que “la gracia” es una cualidad con la que se nace, pero que también lleva adelante un trabajo de revisión del texto para dotarle de una naturalidad y espontaneidad a sus personajes.

“Necesito meterme en la piel de cada uno, que no me quede con fórceps lo que tengo que expresar. Que lo note naturalmente. Obvio que sigo las coordenadas de un director”, remarcó.

El artista también recordó el casting que realizó para la película mexicana “Rudo y Cursi”, viniendo de una gran trayectoria y éxito en Argentina. “Me volvió a doler la panza como cuando hacía audiciones. Esos nervios que tenés con algo que está sujeto a una aprobación de alguien, que con la mano en la pera te dice ‘si’, o ‘no’. Me encantó”, remarcó.

Igualmente habló de “Homo Argentum” y cómo la película italiana “Los monstruos” inspiró este largometraje que reúne 16 historias cortas que exploran la cultura argentina. También afirmó que quedó impactado con la propuesta del director Gastón Duprat de protagonizar todas estas viñetas, en las que da vida a personajes muy diversos.

La edición XIII de los Premios Platino se celebrará este sábado 9 de mayo a partir de las 22:00 (hora de Paraguay). Entre los nominados se encuentra la película paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, que opta por el premio al Mejor Documental.

La transmisión de la ceremonia, que estará conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, se realizará a través del canal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Igualmente será transmitida por el canal de aire Trece.