¿Qué ver en streaming?: Estrenos en Netflix, Disney+ y Prime Video

Esta semana marca el regreso de una ambiciosa superproducción televisiva de espionaje y la llegada a plataformas de streaming de una de las grandes sorpresas de la taquilla cinematográfica de este año a cines, entre otras novedades.

Series

Citadel, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Una de las series más costosas de todos los tiempos, el thriller de espionaje Citadel, regresa con una segunda temporada con más intrigas internacionales mientras dos agentes secretos siguen luchando por sobrevivir y recuperar sus identidades perdidas. Protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra y Stanley Tucci.

Leyendas (Netflix)

Una serie británica de suspenso que trascurre en el Reino Unido en la década de 1990 y sigue a un grupo de agentes antidrogas que se infiltran en una peligrosa organización narcotraficante. Con Tom Burke y Steve Coogan.

Mi némesis con aires de realeza (Netflix)

Una serie coreana de comedia romántica en la que una mujer de la nobleza de hace cientos de años aparece en la Seúl moderna y debe recurrir a un descendiente de sus rivales para cambiar su destino. Protagonizan Ji-yeon Lim y Heo Nam-jun.

Canción del samurái (HBO Max)

Una serie histórica ambientada en el Japón antiguo, en la que un joven callejero se une a los Shinsengumi, una fuerza de guerreros samurái al servicio directo del emperador. Con Yuki Yamada y Nobuyuki Suzuki.

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Incondicional (Apple TV+)

Una serie israelí de suspenso en la que una madre y su hija cuyo viaje de vacaciones toma un giro peligroso cuando la hija es arrestada en Rusia por supuesto narcotráfico. Protagonizada por Liraz Chamami y Talia Lynne Ronn.

Películas

¡Ayuda! (Disney+)

Luego de su reciente paso por cines, llega a streaming la nueva película del cineasta Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man), en la que una oficinista aficionada a los programas de supervivencia queda atrapada con su jefe en una isla desierta tras un accidente de avión y la dinámica de poder entre ambos cambia radicalmente. Con Rachel McAdams y Dylan O’Brien.

Criaturas luminosas (Netflix)

Un drama que adapta la novela Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. La historia sigue a una mujer viuda que trabaja en un acuario que entabla amistad con un joven que está buscando a su padre. Protagonizan Sally Field y Lewis Pullman bajo la dirección de Olivia Newman.

Sangre asesina (Netflix)

Una película tailandesa de acción en la que una joven mujer con un tipo de sangre muy raro y valioso es perseguida por una organización que busca explotarla, y es acogida por un grupo de sicarios. Con Pimchanok Leuwisetpaiboon y Thanapob Leeratanakajorn, dirigida por Taweewat Wantha.