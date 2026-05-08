“Unfollow” abordará las relaciones humanas en tiempos digitales en una nueva producción paraguaya

La productora paraguaya Chaco Films anunció el inicio del rodaje de “Unfollow”, una nueva película nacional dirigida por Rodrigo Salomón. El proyecto comenzará su etapa de filmación el próximo 9 de mayo y contempla cuatro semanas de trabajo en distintas locaciones.

Lea más: El documental “Sobrevive la música” llega a Checkpoint con una charla sobre el rock nacional

El elenco estará encabezado por Pope Spinzi y reunirá además a Romi Mendoza Murto, Lourdes Llanes, Pablo Testa, Majo Cabrera, Raúl Melamed, Joel Carneiro y Mauri Jortack. La dirección de fotografía estará a cargo de Pietro Scappini.

Desde la producción adelantaron que “Unfollow” abordará temáticas vinculadas al impacto de lo digital en las relaciones humanas y las dinámicas sociales contemporáneas, tomando como punto de partida fenómenos ligados a la hiperconectividad y la exposición en redes.

La película marcará además un nuevo proyecto cinematográfico para Rodrigo Salomón, director paraguayo vinculado desde hace años al desarrollo audiovisual local, tanto en cine como en producciones televisivas y publicitarias.

El anuncio del rodaje se suma a una etapa de creciente movimiento dentro del audiovisual paraguayo, con nuevas producciones nacionales que continúan ampliando la presencia del cine local y explorando historias conectadas con problemáticas actuales y nuevas formas de interacción social.