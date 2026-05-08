El documental “Sobrevive la música” llega a Checkpoint con una charla sobre el rock nacional

La proyección se realizará desde las 19:30 en Checkpoint Downtown Bar, ubicado sobre Mariscal Estigarribia 456, en Asunción, con acceso libre y gratuito.

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Tras el visionado del documental participarán Sergio Ferreira, periodista cultural y autor del libro Tengo un Tema: Una Historia del Rock en Paraguay, y Alexandra Pose, escritora, gestora cultural de Mitakuña Rock Camp y bajista de la banda Koo Koo Bastards.

Sobrevive la música, documental dirigido por Luis Bogado, plantea un recorrido por más de cinco décadas del rock hecho en Paraguay, tomando como punto de partida los años sesenta, cuando, en medio del contexto represivo de la dictadura stronista, comenzaron a surgir agrupaciones que interpretaban canciones propias en pequeños espacios y fiestas sociales.

A través de entrevistas con músicos, protagonistas de distintas épocas y material de archivo, la película reconstruye las luchas, los obstáculos y los procesos que acompañaron el crecimiento del género en el país.

El documental también aborda las dificultades históricas que enfrentaron los artistas paraguayos para desarrollar sus proyectos, al tiempo que reflexiona sobre el lugar que ocupa la música dentro de la memoria cultural colectiva.

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La propuesta forma parte de un proyecto transmedia orientado a contribuir con la sistematización y preservación de la historia del rock paraguayo. Desde el Cineclub Itinerante destacaron además el apoyo de DocPy e INAP para el acceso al Catálogo de Cine Nacional, que permitió concretar esta exhibición abierta al público.

El encuentro buscará generar un espacio de intercambio posterior a la proyección, en torno al legado del rock nacional, su construcción histórica y el papel de la música como registro de distintas etapas sociales y culturales del Paraguay.