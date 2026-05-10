Premios Platino 2026: todos los ganadores de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano

Mejor creador de miniserie o teleserie: Bruno Stagnaro por “El Eternauta”.
Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie: Ricardo Darín por “El Eternauta”.
Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie: Paulina Gaitán por “Las muertas”.
Mejor miniserie o teleserie: El Eternauta.
Mejor película de animación: “Olivia & Las Nubes”, de Tomás Pichardo Espaillat.
Mejor película documental: “Apocalipsis en los trópicos”, de Petra Costa.
Mejor serie de larga duración: Beleza fatal
Premio Platino de Honor: Guillermo Francella
Mejor Ópera Prima: “Sorda”, dirigida por Eva Libertad.
Mejor Comedia Iberoamericana: “La cena”, dirigida por Manuel Gómez Pereira.
Mejor Interpretación femenina: Blanca Soroa por “Los domingos”.
Mejor Interpretación masculina: Wagner Moura por “El agente secreto”.
Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho por “El agente secreto”.
Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho por “El agente secreto”.
Mejor Película Iberoamericana de Ficción: El agente secreto