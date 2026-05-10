Cine y TV
10 de mayo de 2026 a la - 00:25

Premios Platino 2026: todos los ganadores de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano

Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, sosteniendo trofeos en un evento de gala, con expresiones de felicidad en un ambiente decorado.
Miembros del equipo de la película 'El agente secreto', incluyendo al director y guionista Kleber Mendonça Filho, posan con trofeos en la ceremonia de los Premios Platino.

CANCÚN. Los Premios Platino celebraron anoche su XIII edición en una gala que reconoció a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica. El Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en la Riviera Maya de México, fue el escenario de esta ceremonia que reunió a diversas figuras de la región.

Por Maripili Alonso

Mejor creador de miniserie o teleserie: Bruno Stagnaro por “El Eternauta”.

Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie: Ricardo Darín por “El Eternauta”.

Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie: Paulina Gaitán por “Las muertas”.

Mejor miniserie o teleserie: El Eternauta.

Mejor película de animación: “Olivia & Las Nubes”, de Tomás Pichardo Espaillat.

Mejor película documental: “Apocalipsis en los trópicos”, de Petra Costa.

Mejor serie de larga duración: Beleza fatal

Premio Platino de Honor: Guillermo Francella

Guillermo Francella, con traje negro y pajarita, sonríe mientras sostiene un trofeo, rodeado de logotipos de Telemundo y el evento Platino.
Guillermo Francella posó con el Premio Platino de Honor en Riviera Maya.

Mejor Ópera Prima: “Sorda”, dirigida por Eva Libertad.

Mejor Comedia Iberoamericana: “La cena”, dirigida por Manuel Gómez Pereira.

Mejor Interpretación femenina: Blanca Soroa por “Los domingos”.

Mejor Interpretación masculina: Wagner Moura por “El agente secreto”.

Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho por “El agente secreto”.

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho por “El agente secreto”.

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: El agente secreto