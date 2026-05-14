Cine y TV
14 de mayo de 2026 a la - 09:17

911: Llamada infernal

Dos policías responden a un llamado por un caso de violencia doméstica. Sin embargo, ambos uniformados quedan atrapados en una pesadilla sobrenatural.

Por ABC Color

Título original: Bodycam

Dirección: Brandon Christensen

Guion: Brandon Christensen y Ryan Christensen

Elenco: Jaime M. Callica, Sean Rogerson, Catherine Lough Haggquist, Angel Prater, Keegan Connor Tracy, Chris Casson

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 75 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 21:20 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 22:00 (doblada).