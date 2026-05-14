Cine y TV
14 de mayo de 2026 a la - 08:44

Las ovejas detectives

Un grupo de ovejas de una granja de Irlanda intenta resolver el misterio que rodea a la muerte de su granjero.

Por ABC Color

Título original: The Sheep Detectives

Dirección: Kyle Balda

Guion: Craig Mazin (basado en una novela de Leonie Swann)

Elenco: Hugh Jackman, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsay

Calificación: Apta para todo público

Duración: 109 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 16:50 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:45; 18:30 (doblada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:20; 15:30; 17:50 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:40 (doblada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:40; 16:00; 18:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 16:00; 18:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 17:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 16:00; 18:10; 20:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:10; 15:20; 17:30; 19:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:50; 19:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:40 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 13:15; 15:45 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 15:00; 17:10; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 18:50 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:30; 16:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 15:30 (doblada).