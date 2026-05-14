Las ovejas detectives

Título original: The Sheep Detectives
Dirección: Kyle Balda
Guion: Craig Mazin (basado en una novela de Leonie Swann)
Elenco: Hugh Jackman, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsay
Calificación: Apta para todo público
Duración: 109 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 16:50 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:45; 18:30 (doblada).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:20; 15:30; 17:50 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:40 (doblada).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:40; 16:00; 18:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 16:00; 18:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 17:00 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 16:00; 18:10; 20:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:10; 15:20; 17:30; 19:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:50; 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:40 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 13:15; 15:45 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 15:00; 17:10; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 18:50 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:30; 16:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 15:30 (doblada).