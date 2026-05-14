Cine y TV
14 de mayo de 2026 a la - 08:18

Obsesión

Un hombre utiliza un objeto sobrenatural para desear que su mejor amiga de toda la vida se enamore de él. El deseo se cumple, pero acaba teniendo consecuencias inesperadas y letales.

Por ABC Color

Título original: Obsession

Dirección: Curry Barker

Guion: Curry Barker

Elenco: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 108 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 16:30; 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:20 (doblada); 13:00; 21:35 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:30; 18:00; 22:10 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:35; 18:45; 22:20 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:20; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:40; 19:00; 22:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:45 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 19:15 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 20:50 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 21:00 (doblada).