Cine y TV
14 de mayo de 2026 a la - 09:19

Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era

En un mundo en que los caballos de carrera tienen forma humana, la corredora Jungle Pocket intenta convertirse en la más veloz y alcanzar la gloria en la pista de carreras.

Por ABC Color

Título original: ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉

Dirección: Ken Yamamoto

Guion: Kiyoko Yoshimura (basado en un videojuego de Cygames)

Elenco: Yuri Fujimoto, Sumire Uesaka, Yui Ogura, Haruna Fukushima, Sora Tokui, Eriko Matsui, Kenichi Ogata

Calificación: Apta para todo público

Duración: 107 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:00; 19:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 13:10 (subtitulada).