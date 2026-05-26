“El exilio de los músicos” llega a Asunción presentando la historia de los que escaparon del nazismo

Desde este miércoles y hasta el viernes, el antropólogo y cineasta argentino Iván Cherjovksy presentará en Asunción “El exilio de los músicos”, un documental que realizó junto a la musicóloga Silvia Glocer acerca de músicos y artistas que se asentaron en la Argentina, huyendo del nazismo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

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“Acá pudieron desarrollar sus carreras, la mayoría de ellos era ya gente exitosa, directores de orquesta importantes, gente que hacía giras por Europa”, señaló Cherjovsky a ABC, en una entrevista vía Zoom antes de su llegada a Paraguay.

El realizador afirmó que, por entonces, en la Argentina “había una demanda de músicos, de profesionales, intelectuales, científicos y se aprovechó esa situación para nutrir al Teatro Colón, a las radios que en esa época tenían orquestas espectaculares” y también al cine.

Cherjovsky señaló que la idea de hacer la película surgió de Silvia Glocer, quien es musicóloga y llevaba 20 años investigando acerca de este tema.

“Lo fue rastreando. No todos eran músicos consagrados. Muchos eran un violinista, una pequeña orquesta que tocaba en bares. Entonces, ella hizo ese trabajo medio detectivesco, que un poco se ve en la película”, comentó.

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Recordó que a partir de ese trabajo de dos décadas, Glocer obtuvo su doctorado, publicó su tesis y muchos artículos, así como otros libros.

“En un momento me vino a buscar para hacer el documental. Yo soy antropólogo y mi tema de investigación es la historia de los judíos acá en la Argentina, pero hago cine también”, indicó.

Según la sinopsis de la película, entre los años 1933 y 1945 más de cien músicos europeos se exiliaron en la Argentina, donde reorganizaron exitosamente sus carreras.

Algunos de los músicos judíos que son recordados en este documental son: Víctor Schlichter y Dajos Bela, quienes dirigieron las orquestas de las radios más importantes de Buenos Aires; Ljerko Spiller, maestro de célebres violinistas y directores; y Guillermo Graetzer, creador del Collegium Musicum.

También se destaca la historia de Léibele Schwartz, padre Adrián Suar. El reconocido actor y productor ofreció su testimonio para este documental.

La película se realizó entre los años 2021 y 2024. Cherjovksy detalló que, en el primer año, estuvieron plenamente abocados a obtener los fondos para llevar a cabo el proyecto.

“Hoy en día podés hacer una película con un celular y si la historia es buena, a la gente le va a gustar igual. Pero si tenés dinero podés comprar material de archivo, contratar buenos camarógrafos, alquilar buenos equipos, luces, buenas locaciones, viajar”, sostuvo el director.

A partir de los apoyos obtenidos, realizaron la película que finalmente fue estrenada en 2024 en un festival. El año pasado, tuvo su estreno comercial en el cine Gaumont de Buenos Aires

El documental ya ha recorrido festivales de Estados Unidos, Alemania, Italia y Uruguay, mientras se prepara para llegar a más países de la región y de Europa.

El cineasta afirmó que llega a Asunción con muchas expectativas de lo que serán estas proyecciones, ya que será su primera vez en Paraguay.

“Voy a tratar de aprovechar para conocer, para visitar los museos, los edificios y sobre todo conocer a la gente. Estos viajes son lindos porque uno conoce gente nueva y uno muestra la película en ámbitos nuevos”, acotó.

Red de apoyo y contratos “truchos”

Para Cherjovsky, uno de los aspectos mas interesantes de las historias que presenta la película es que entre los artistas hubo un mecanismo para ayudarse, pero de manera secreta, porque en la Argentina estaba cerrada la inmigración a raíz de la Gran Depresión de 1929.

“Sí podías entrar a la Argentina con un contrato de trabajo o, si ya tenías un pariente radicado acá y que te mandaba llamar. Entonces, a los músicos que llegaban les hacían contratos ‘truchos’, hacían contratos apócrifos. Traían músicos pero después no iban a las orquestas”, comentó.

“Un tipo no podía tener 100 tipos en una orquesta, pero les salvaban la vida. Eso lo encontró Silvia y lo pusimos en la película, se cuenta a través de los protagonistas”, agregó.

Cherjovsky sostuvo que la película presenta también un concierto, algunos momentos ficcionalizados e importantes materiales de archivo que permite ver y escuchar a los protagonistas de estas historias.

“No es una película del Holocausto. Es una película de gente que, si bien murieron las familias de ellos que quedaron atrás, pero ellos salieron adelante e hicieron nuevas familias acá y fueron exitosos a su manera”, remarcó.

El legado de los artistas exiliados

¿Cómo reconfiguraron estos exiliados el panorama artístico de Argentina? Ante esta pregunta, el director indicó que si bien ninguno de estos músicos fue una gran estrella, “algunos fueron grandes maestros de otros músicos, que todos los músicos de Argentina los conocen y los recuerdan con mucho cariño porque fueron muy influyentes en sus carreras”.

Recordó que otros, por ejemplo, fueron directores del Teatro Colón, directores de las grandes orquestas, o trabajaron con grandes humoristas, actores o directores.

“Entonces dejaron un legado, dejaron academias, dejaron sobre todo la enseñanza y y el traer estilos y técnicas que no existían en Argentina en esa época, una vanguardia de alguna manera”, remarcó.

Proyecciones y conversatorios en Asunción

La primera proyección será este miércoles 27 en el Auditorio del Museo Judío del Paraguay, a partir de las 19:00, exclusiva para invitados. En tanto, el jueves se exhibirá en el colegio Goethe.

El viernes 29 a las 9:00 se exhibirá en el auditorio de la Universidad Comunera (UCOM), ubicado en Monseñor Bogarín 284 esq. Dr. Juan Eulogio Estigarribia, con acceso libre y gratuito.

También el viernes a las 19:00 habrá una proyección en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), ubicado en Ayala Velázquez 376 c/ Cap. Brizuela. El acceso también será libre y gratuito.

Las proyecciones en Asunción cuentan con el apoyo de Claims Conference y el Museo Judío del Paraguay.