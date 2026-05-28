Cine y TV
28 de mayo de 2026 a la - 09:35

Dolly

Una mujer es secuestrada por una persona enmascarada que quiere criarla como su hija.

Por ABC Color

Dirección: Rod Blackhurst

Guion: Rod Blackhurst y Brandon Weavil

Elenco: Fabianne Therese, Max the Impaler, Ethan Suplee, Seann William Scott, Russ Tiller, Eve Blackhurst, Michalina Scorzelli

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 83 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 21:40 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:00; 20:35 (doblada); 22:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:15 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:15 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 22:00 (doblada).