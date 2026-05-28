Cine y TV
28 de mayo de 2026 a la - 09:31

Zona de riesgo

Un grupo de ladrones busca aprovechar la evacuación de toda una zona de Londres debido al hallazgo de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo un audaz golpe.

Por ABC Color

Título original: Fuze

Dirección: David Mackenzie

Guion: Ben Hopkins

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington, Saffron Hocking, Elham Ehsas

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:15 (doblada); 13:15; 15:15; 19:15; 21:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 19:45 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 17:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:15; 19:15 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:50 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:15 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 15:15 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 21:45 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 21:00 (doblada).