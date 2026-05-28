Zona de riesgo

Título original: Fuze
Dirección: David Mackenzie
Guion: Ben Hopkins
Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington, Saffron Hocking, Elham Ehsas
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 98 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:15 (doblada); 13:15; 15:15; 19:15; 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 19:45 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 17:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:15; 19:15 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:50 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:15 (doblada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 21:45 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 21:00 (doblada).