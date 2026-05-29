Cine de Barrio presenta “El personaje y su sombra”: un ciclo con cinco películas paraguayas

“El personaje y su sombra”: un ciclo recorre distintas miradas del cine paraguayo

La propuesta reúne obras documentales, híbridas y de observación que, desde registros muy diferentes, comparten una misma inquietud: la posibilidad de descubrir, acompañar o reinterpretar a un personaje.

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Ya sea a través de archivos históricos, retratos familiares, seguimientos de largo aliento o relatos vinculados a la memoria colectiva, las películas invitan a reflexionar sobre cómo el cine construye y transforma nuestra mirada sobre los demás.

Cada jornada comenzará a las 15:00 con un estudio de caso a cargo de invitados especiales, seguido por la proyección principal a las 17:00. El acceso será libre hasta completar el aforo de la sala.

Bajo las banderas, el sol

El ciclo se abrirá el sábado 30 de mayo con “Bajo las banderas, el sol”, la más reciente película de Juanjo Pereira. Construida íntegramente a partir de material audiovisual recuperado en distintos países, la obra revisita la dictadura de Alfredo Stroessner y examina las imágenes que contribuyeron a sostener el régimen, así como los vestigios visuales que permanecen en la memoria política paraguaya.

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La película, coproducida entre Paraguay, Argentina, Alemania, Francia y Estados Unidos, tiene una duración de 90 minutos y estará precedida por un estudio de caso a cargo de Ana Barreto, desde las 15:00. La proyección comenzará a las 17:00.

El príncipe de Nanawa

El sábado 6 de junio llegará “El príncipe de Nanawa”, de la realizadora Clarisa Navas. El documental acompaña durante una década a Ángel, un niño de la ciudad fronteriza de Nanawa, registrando su crecimiento y transformación desde la infancia hasta la adolescencia.

A lo largo de sus 212 minutos, la película observa con cercanía los vínculos familiares, el trabajo cotidiano, los afectos y las incertidumbres que atraviesan la vida del protagonista. La función estará precedida por un estudio de caso dirigido por Sofía Paoli Thorne a las 15:00, mientras que la proyección comenzará a las 17:00.

Novena

La programación continuará el sábado 13 de junio con “Novena”, de Enrique Collar, considerada una de las obras más singulares del cine paraguayo contemporáneo. La película sigue a Juan de Dios, artesano y campesino que atraviesa los nueve días de duelo por la muerte de su madre mientras reflexiona sobre la posibilidad de abandonar el campo para reunirse con su hermana en Buenos Aires.

Entre la ficción y el documental, la obra construye un retrato sensible sobre la pérdida, la espiritualidad, la migración y el arraigo. Realizada entre Paraguay y los Países Bajos, tiene una duración de 95 minutos. El estudio de caso contará con un invitado especial desde las 15:00 y la proyección será a las 17:00.

El tiempo nublado

El sábado 20 de junio será el turno de “El tiempo nublado”, documental de Aramí Ullón que explora la relación entre una hija y su madre en el contexto de una enfermedad progresiva. La directora construye un relato profundamente íntimo que aborda temas como el cuidado, la distancia, la culpa y las responsabilidades afectivas.

Coproducida entre Paraguay y Suiza, la película tiene una duración de 92 minutos y estará acompañada por un estudio de caso a cargo de Alex Vázquez desde las 15:00. La función comenzará a las 17:00.

Profesión cinero

El cierre del ciclo tendrá lugar el sábado 27 de junio con “Profesión cinero”, documental dirigido por Hugo Gamarra que rescata la historia de Tito Juan Vera, uno de los últimos proyeccionistas ambulantes del Paraguay.

A través de recuerdos, proyectores y carretes de película, la obra reconstruye una forma de circulación del cine que marcó durante décadas a numerosas comunidades del interior del país. Además de la proyección, la jornada incluirá un estudio de caso a las 16:00 horas y un conversatorio posterior con el propio Hugo Gamarra a las 18:00 horas. La película tiene una duración de 60 minutos.

Funciones en Cine de Barrio

Todas las actividades se desarrollarán en la Sala Tuyucuá de Cine de Barrio, ubicada en Defensa Nacional 737 entre Washington y Perú. La entrada será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y el acceso se habilitará según la capacidad disponible de la sala.

Las puertas abrirán treinta minutos antes de cada función y, una vez iniciada la proyección, no se permitirá el ingreso de nuevos espectadores. Asimismo, el espacio solicita a los asistentes dejar los zapatos antes de ingresar a la sala y no introducir comidas ni bebidas.