Alianza Francesa pone en marcha un nuevo ciclo de cine por el Mes del Orgullo

La Alianza Francesa pondrá en marcha desde hoy martes el ciclo de cine “Liberté, égalité, diversité”, organizado conjuntamente con la organización civil Aireana. La apertura de este ciclo, que se realizará en el marco del Mes del Orgullo, será con el cortometraje paraguayo “Bolero rojo” y la película "Toutes les couleurs du monde".

A partir de las 18:30, en la Sala Moliére (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), se llevará a cabo la proyección de este cortometraje del cineasta paraguayo Ángel Molina, quien acompañará esta presentación del audiovisual que en enero pasado tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR).

Posteriormente se exhibirá la película nigeriana “Toutes les couleurs du monde” (2022), dirigida por Tunde Apalowo. El largometraje, que ganó el Teddy Award tras su paso por la Berlinale, presenta a Bambino y Bawa quienes congenian de inmediato y desarrollan un profundo afecto mutuo. Pero en una sociedad que considera tabú la homosexualidad, sienten la presión de las normas sociales.

El ciclo seguirá el próximo 9 de junio con el cortometraje paraguayo “El Rayo”, el cual será presentado por la actriz, guionista y realizadora Sonia Moura.

La programación seguirá con el documental francés “Petite fille” (2020), dirigido por Sébastien Lifshitz, que se centra en la historia de Sasha, una niña transgénero a la que se le asignó el sexo masculino al nacer. Su familia reconoció recientemente su identidad de género, mientras trabaja para enfrentarse a normas adecuadas y encontrar afirmación en una pequeña comunidad de la Francia rural.

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El próximo 16 de junio el ciclo seguirá con la proyección de “El búnker”, que será presentado por Carolina Robledo, presidenta de Aireana.

En esa jornada también se proyectará la producción francesa “La Fracture” (2021), dirigida por Catherine Corsini, que retrata a dos mujeres que están a punto de separarse pero se encuentran en la sala de urgencias de un hospital saturado, en medio del conflicto de los chalecos amarillos.

El martes 23 de junio el ciclo culminará con la proyección del cortometraje “Yo Drag”, seguido de un debate entre el productor del corto Aizar Arar y Envidia Metenés, figura pionera del arte drag en Paraguay.

El cierre será con la película francesa “Trois nuits par semaine” (2022), una película dirigida por Florent Gouëlou. La trama sigue a Baptiste, quien está en una relación con Samia, pero queda cautivado por Cookie Kunty, una joven Drag de la escena parisina.

Las entradas para cada una de las fechas del ciclo cuestan G. 20.000. Para los estudiantes de la Alianza Francesa es de G. 10.000.