El día de la revelación

Título original: Disclosure Day
Dirección: Steven Spielberg
Guion: David Koepp
Elenco: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, Henry Lloyd-Hughes, Elizabeth Marvel
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 145 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:10; 21:50 (doblada); 13:00; 19:20; 22:30 (subtitulada). XD, 16:10 (doblada); 13:00; 19:20; 22:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:30 (doblada); 13:00; 15:45; 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 15:30; 18:15; 21:00 (doblada); 21:30 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 15:15; 17:40; 20:00; 20:35 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:15; 16:00; 18:45; 21:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:45; 15:40; 18:15 (doblada); 20:50 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:45; 18:30 (doblada); 21:15 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:45; 15:40; 18:25; 20:50 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:15; 16:00; 18:45; 21:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:45; 15:40; 18:25; 20:50 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30; 16:15; 19:00; 21:45 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30; 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:50; 18:45; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 18:45 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (doblada). XD, 21:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 14:30; 17:15; 20:0 (doblada); 22:45 (subtitulada).
*Cine Max (Maxiaventura), 13:30; 17:50 (doblada); 22:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:15 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:25; 18:20; 21:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 21:45 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 16:00; 19:35 (doblada).