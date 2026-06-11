Cine y TV
11 de junio de 2026 a la - 09:13

En la zona gris

Mercenarios se infiltran en una isla en España para intentar recuperar dinero robado por un inescrupuloso billonario.

Por ABC Color

Título original: In the Grey

Dirección: Guy Ritchie

Guion: Guy Ritchie

Elenco: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Kristofer Hivju, Rosamund Pike, Fisher Stevens, Carlos Bardem

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:00 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10 (doblada); 13:10; 15:10; 19:10 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:30; 19:15 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 15:40 (subtitulada)

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:40; 21:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:10 (doblada); 21:10 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 16:00 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 16:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:30; 18:50 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 19:45 (doblada).