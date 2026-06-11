En la zona gris

Título original: In the Grey
Dirección: Guy Ritchie
Guion: Guy Ritchie
Elenco: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Kristofer Hivju, Rosamund Pike, Fisher Stevens, Carlos Bardem
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 98 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 22:00 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10 (doblada); 13:10; 15:10; 19:10 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:30; 19:15 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 15:40 (subtitulada)
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:40; 21:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:10 (doblada); 21:10 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 16:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 16:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:30; 18:50 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 19:45 (doblada).