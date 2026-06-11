Las 100 noches del deseo

Título original: 100 Nights of Hero
Dirección: Julia Jackman
Guion: Julia Jackman (basado en una novela gráfica de Isabel Greenberg)
Elenco: Maika Monroe, Nicholas Galitzine, Emma Corrin, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant, Felicity Jones
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 91 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 20:20 (doblada); 18:30; 22:10 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 18:30; 20:20 (doblada); 22:10 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris), 21:15 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 19:15 (doblada).