Cine y TV
11 de junio de 2026 a la - 09:17

Las 100 noches del deseo

Una mujer queda en el centro de un triángulo amoroso luego de que su esposo la deja por cien días para poner a prueba su fidelidad.

Por ABC Color

Título original: 100 Nights of Hero

Dirección: Julia Jackman

Guion: Julia Jackman (basado en una novela gráfica de Isabel Greenberg)

Elenco: Maika Monroe, Nicholas Galitzine, Emma Corrin, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant, Felicity Jones

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 91 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 20:20 (doblada); 18:30; 22:10 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 18:30; 20:20 (doblada); 22:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 21:15 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 19:15 (doblada).