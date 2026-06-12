¿Qué ver en Netflix, Disney y Prime Video? Guía de estrenos para el finde largo

Esta semana trae a plataformas de streaming varias producciones latinoamericanas, entre ellas la nueva temporada de una popular serie mexicana y una película de terror de Uruguay y muchas otras novedades.

Series

Rosario Tijeras, temporada 5 (Netflix)

Regresa esta popular serie mexicana sobre una joven mujer que acaba involucrándose en el crimen organizado convirtiéndose en una asesina a sueldo, y emprende una odisea de venganza. Protagonizada por Bárbara de Régil y Sebastián Martínez.

Cada año que pasé contigo (Amazon Prime Video)

Una serie estadounidense de romance que gira en torno a los primeros amores de un grupo de jóvenes en un pequeño pueblo a orillas de un lago. Con Sadie Soverall y Matt Cornett.

Hit viral (Netflix)

Una nueva serie japonesa sobre un adolescente de familia humilde y víctima de bullying que, luego de hacerse accidentalmente viral en internet, busca utilizar las redes sociales para dar un giro a su vida. Con Oji Suzuka y Ai Mikami.

Mis aventuras con Superman, temporada 3 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta serie animada basada en los cómics de Superman, que sigue a unos jóvenes Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen en distintas aventuras en la ciudad de Metrópolis. La nueva temporada se estrena el domingo.

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Dragon Striker (Disney+)

Una nueva serie animada francesa que trascurre en un mundo que gira en torno a una versión alternativa del fútbol que incorpora magia. Un joven granjero descubre que tiene el potencial para convertirse en una leyenda.

Alice y Steve (Disney+)

Una serie británica de comedia dramática sobre una mujer que descubre que su hija veinteañera y su mejor amigo han comenzado a salir, y decide intentar acabar con la relación. Protagonizan Nicola Walker y Jemaine Clement.

Dulces magnolias, temporada 5 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie estadounidense sobre un trío de amigas que se apoyan mutuamente en sus distintos problemas románticos, familiares y profesionales. Protagonizada por JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley.

Las dos caras de la ley (Netflix)

Una serie tailandesa de suspenso en la que un joven abogado debe intentar probar - con ayuda de una despiadada colega suya - su inocencia luego de haber sido acusado de asesinar al hijo de un policía. Con Rhatha Phongam y Nat Kitcharit.

El polígamo (Netflix)

Una serie sudafricana sobre una influencer cuya vida aparentemente perfecta se derrumba cuando descubre una infidelidad de su esposo. Protagonizan Gugu Gumede y Sdumo Mtshali.

Películas

Soy Frankelda (Netflix)

Una película animada mexicana que trascurre en el siglo XIX y sigue a una escritora que se sumerge en su propio subconsciente para enfrentarse a los monstruos sobre los que ha escrito en sus historias y recuperar el equilibrio entre realidad y ficción que ha perdido. Dirigida por Arturo Ambriz y Roy Ambriz.

El susurro (HBO Max)

Una película uruguaya de terror en la que, huyendo de una situación de violencia familiar, una mujer y su hijo acaban en una mansión que oculta grandes atrocidades entre sus paredes. Protagonizada por Ana Clara Guanco, Luciano Cáceres y Marcelo Michinaux, dirigida por Gustavo Hernández.

Sobre tu cadáver (Amazon Prime Video)

Una comedia de acción en la que una pareja viaja a una cabaña remota para resolver sus problemas de relación, pero acaban enfrentados en un duelo mortal. Con Jason Segel, Samara Weaving y Timothy Olyphant, dirigida por Jorma Taccone.

La empleada (Amazon Prime Video)

Luego de su exitoso paso por cines a finales del año pasado, llega a streaming este thriller de suspenso sobre una mujer que acepta un trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada y descubre secretos perturbadores que estos ocultan. Con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, dirigida por Paul Feig.