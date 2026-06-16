ASUFICC convoca a largometrajes y cortometrajes para su edición 2026

El festival, que busca acercar al público paraguayo una selección de cine contemporáneo internacional y generar espacios de encuentro para la creación audiovisual local, recibirá obras realizadas a partir de 2025 que no hayan tenido estreno comercial en Paraguay. Las postulaciones estarán habilitadas hasta el próximo 15 de julio a través del formulario disponible en el sitio web oficial del certamen.

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La convocatoria contempla tres secciones competitivas. La Competencia Internacional de Largometrajes está destinada a obras de ficción, documental, animación o experimental de cualquier nacionalidad, con una duración mínima de 60 minutos. Por su parte, la Competencia Internacional de Cortometrajes aceptará trabajos de hasta 30 minutos de duración en los mismos formatos y géneros. A ellas se suma la Competencia de Cortometrajes Paraguayos, orientada a producciones nacionales de hasta 30 minutos, para las que se priorizarán aquellas cuyo estreno en el país se realice en el marco del festival.

Todas las películas deberán estar habladas o subtituladas en español. Una vez cerrado el periodo de inscripción, las obras serán evaluadas por el equipo de programación de ASUFICC, que tendrá a su cargo el proceso de selección. Los resultados serán comunicados durante el mes de septiembre a través de la página web y las redes sociales del festival.

Las películas seleccionadas deberán estar disponibles para exhibición en formatos digitales compatibles, como archivos .mov, .mp4 o Apple ProRes. En los casos de producciones habladas en idiomas distintos al español, será obligatorio incluir subtítulos en castellano.

Sexta edición

La sexta edición de ASUFICC se desarrollará de manera presencial entre el 6 y el 10 de octubre de 2026. Las funciones tendrán lugar en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la Sala Molière de la Alianza Francesa y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

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Cada una de las competencias contará con un jurado integrado por tres personas vinculadas al ámbito audiovisual y cultural, que tendrá a su cargo la elección de las obras ganadoras. Se otorgarán premios a la mejor película de la Competencia Internacional de Largometrajes, a la mejor obra de la Competencia Internacional de Cortometrajes y a la mejor obra de la Competencia de Cortometrajes Paraguayos. Además, el jurado podrá conceder hasta dos menciones honrosas.

Las obras premiadas recibirán la estatuilla ASUFICC, reconocimiento oficial del festival. Las bases también establecen que, al momento de la inscripción, los responsables de cada obra autorizan el uso de imágenes, extractos o tráileres con fines de difusión y promoción del evento, además de declarar que cuentan con los derechos necesarios para su exhibición.

Más información sobre la convocatoria y consultas pueden realizarse a través del correo electrónico info@asuficc.com o en la página oficial del festival asuficc.com.