“Parará Pururú”, la serie animada que se dará a conocer a través de un taller gratuito

La serie animada “Pararã Pururû” fue creada en el marco del proyecto “Sonidos del Paraguay”, impulsado por María Soledad Sostoa en coproducción con Juan Carlos Lucas. Sus tres primeros capítulos serán presentados este jueves 18 y viernes 19 en el marco del taller virtual gratuito de “Producción audiovisual para niños y jóvenes”.

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Cada capítulo de “Pararã Pururû”, según explicó Juan Carlos Lucas, tiene una duración de 1 minuto y aborda la historia de las músicas onomatopéyicas del Paraguay, aquellas composiciones inspiradas en sonidos de la naturaleza, los animales y la vida cotidiana.

Algunos temas que formarán parte de estos primeros seis capítulos de la serie son “Ryguasu kokore”, de Efrén Echeverría; “Tren lechero” y “Pájaro campana”, de Félix Pérez Cardozo.

Lucas explicó que en este taller, dirigido a docentes, gestores culturales, estudiantes, realizadores audiovisuales y público interesado, se presentarán tres episodios y se abordará el proceso de realización de cada uno de ellos.

Adelantó que, por el momento, el estreno de estos episodios será exclusivo en el taller. Sostuvo además que buscan sumar más apoyos para poder llevar adelante otros 30 episodios de esta serie.

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El proyecto, que busca rescatar y difundir la riqueza del patrimonio musical paraguayo, cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). La realización de la serie está a cargo de Diseño Áureo en coproducción con Kurundu Colectivo.

El taller se llevará a cabo este jueves 18 y viernes 19 de 10:00 a 11:00. Los interesados en participar deben inscribirse previamente al enlace https://surl.li/nxxala.