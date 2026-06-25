Cine y TV
25 de junio de 2026 a la - 09:39

Letras robadas

Rick, un cantante de poca monta, conoce a un exmiembro de una ‘boy band’, quien acaba utilizando una canción escrita por Rick para relanzar su carrera, lo que causa un conflicto entre ambos.

Por ABC Color

Título original: Power Ballad

Dirección: John Carney

Guion: John Carney y Peter McDonald

Elenco: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu, Peter McDonald, Jack Reynor, Marcella Plunkett, Beth Fallon, Sophie Vavasseur

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 17:40 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 21:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:15; 18:00 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:00; 17:45 (doblada)

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:15 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:00 (subtitulada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 13:40 (doblada).