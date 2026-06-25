Letras robadas

Título original: Power Ballad
Dirección: John Carney
Guion: John Carney y Peter McDonald
Elenco: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu, Peter McDonald, Jack Reynor, Marcella Plunkett, Beth Fallon, Sophie Vavasseur
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 98 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:40 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:15; 18:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:00; 17:45 (doblada)
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:15 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:00 (subtitulada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:40 (doblada).