Cine en Paraguay: La invitación y la versión extendida de Backrooms lideran los estrenos

Dos nuevas películas - y un reestreno – llegan hoy a refrescar la cartelera de cine en Paraguay.

Una de ellas es la comedia negra La invitación, un ‘remake’ de la película española Sentimental (2020), del cineasta Cesc Gay.

La película es dirigida y protagonizada por Olivia Wilde (No te preocupes, cariño), y gira en torno a un encuentro entre dos parejas amigas que toma un rumbo inesperado cuando un secreto de una de ellas sale a la luz.

Junto a Wilde protagonizan Seth Rogen (The Studio), Penélope Cruz (La novia) y Edward Norton (Un completo desconocido).

Cartelera: Horarios de ‘La invitación’ en cines de Paraguay

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Otro estreno de hoy es El gran viaje, una película animada francesa en la que flores de diente de león conscientes sobreviven una catástrofe nuclear en la Tierra y emprenden una peligrosa travesía para garantizar la supervivencia de su especie. La película es dirigida por Momoko Seto.

Cartelera: Horarios de ‘El gran viaje’ en cines de Paraguay

‘Backrooms’, versión extendida

Finalmente, el filme de terror Backrooms, uno de los grandes éxitos de taquilla de lo que va del año, se reestrena hoy con una nueva versión extendida que presenta 15 minutos de material no incluido en la versión original que se estrenó en cines en mayo.

Backrooms, inspirada en la leyenda urbana de internet del mismo nombre, trascurre a principios de la década de 1990 y sigue a un hombre que se adentra en una surreal dimensión paralela repleta de horrores tras descubrir una entrada en el edificio en que trabaja.

Protagonizan Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia 2) y Renate Reinsve (Valor sentimental) bajo la dirección del debutante Kane Parsons.

Cartelera: Horarios de ‘Backrooms’ en cines de Paraguay