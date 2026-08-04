“Amores & Enredos”: Cine de Barrio inicia nuevo ciclo con comedias protagonizadas por Cary Grant

El actor británico Cary Grant es uno de los grandes referentes de la comedia screwball, un subgénero de la comedia romántica desarrollado en Hollywood entre las décadas de 1930 y 1940. A partir de este miércoles 5, el ciclo “Amores & Enredos” presentará cuatro películas enmarcadas en este estilo de comedia alocada.

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Todos los miércoles de agosto en Cine de Barrio (Defensa Nacional 737) se podrá disfrutar de una película protagonizada por Grant. En la primera jornada, se exhibirá “La pícara puritana” (1937), dirigida por Leo McCarey, quien obtuvo el Óscar al Mejor Director.

En esta producción, que tendrá funciones a las 19:00 y 21:00, Cary Grant comparte el protagonismo con Irene Dunne, interpretando a una pareja que está a punto de divorciarse y lucha por la custodia de su perro.

Antes que el divorcio se haga oficial, Jerry (Grant) decide volver con su esposa, pero se entera que ella va a casarse con un hombre que se ha hecho rico gracias al petróleo. Jerry contraataca anunciando su compromiso con Molly Lamont.

El próximo miércoles 12 de agosto se presentará “La adorable revoltosa” (1938), una comedia dirigida por Howard Hawks, protagonizada por Grant y Katharine Hepburn.

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El miércoles 19 será el turno de “Ayuno de amor” (1940), otra película dirigida por Hawks, en la que Grant comparte el protagonismo con Rosalind Russell.

El ciclo cerrará el próximo 26 de agosto con “La historia de Philadephia” (1940), dirigida por George Cuckor, donde Cary Grant vuelve a reunirse con Katharine Hepburn en el dúo protagónico.

Las entradas cuestan G. 40.000 y se pueden reservar a través del enlace disponible en el Instagram @cinedebarriopy.