‘Ted Lasso’ regresa a la cancha con un nuevo equipo de fútbol

“Se sintió ridículamente fácil”, dijo a la AFP la actriz Hannah Waddingham, junto a sus compañeros Jeremy Swift y Juno Temple, durante una rueda de prensa previa al estreno de la cuarta temporada, el 5 de agosto.

“Siempre nos sentimos como una familia, desde el primer día”, señaló Waddingham, que interpreta a la presidenta del ficticio club de fútbol inglés AFC Richmond, Rebecca Welton.

Swift, quien da vida a uno de los ejecutivos del club, Leslie Higgins, coincidió: “Cuando retomamos la dinámica, todo volvió a fluir enseguida”.

Protagonizada por Jason Sudeikis, Ted Lasso cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano contratado para dirigir el AFC Richmond, junto a su asistente, el entrenador Beard (Brendan Hunt).

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Como antesala del retorno a la pantalla chica, los estadounidenses Sudeikis y Hunt, también productores de la serie, retomaron sus personajes en una aparición sorpresa el 19 de julio en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial, disputada por Argentina y España en Estados Unidos, en una viñeta en la que presentaron a la estrella del pop Justin Bieber.

Un regreso “muy especial”

La cuarta entrega de la serie lleva por primera vez a los británicos Waddingham, Swift y Temple a Kansas, estado natal de Lasso -y del propio Sudeikis-, para invitarlo a volver al ruedo.

El viaje les permitió conocer parte de la inspiración de Sudeikis para crear la serie insignia de Apple TV+, que desde su estreno en 2020 ha ganado 13 premios Emmy.

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“Fue una forma muy especial de regresar, un poco fuera de nuestra zona de confort, fue genial”, contó Temple, quien encarna a la carismática modelo reconvertida en la publicista Keeley Jones.

En esta temporada, la acción se traslada del vestuario del equipo masculino de primera división del AFC Richmond, al del equipo femenino, que compite en la segunda división.

Entre los rostros conocidos vuelve también Brett Goldstein, como el jugador estrella convertido en entrenador Roy Kent. A ellos se sumarán nuevos personajes con nuevas tensiones y dramas, pero siempre con el foco en el emergente equipo que lucha por su espacio en el terreno.

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Faye Marsay, quien se calzó los botines de la aguerrida defensa central Lizzie, señaló que la serie brinda la oportunidad de “arrojar luz sobre los problemas en el deporte femenino y en lo que necesitamos mejorar”. “Y creo que lo hacemos de una forma sutil y elegante”, opinó.

“No estamos tratando de imponerle nada a nadie, sino simplemente mostrar a qué se enfrentan las deportistas, ya sea la maternidad y el intento de compaginarla con una carrera deportiva, las instalaciones o la igualdad salarial”, dijo Marsay.

El último episodio de la temporada llegará a Apple TV+ el 7 de octubre.