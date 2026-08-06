“Fito Páez: el mundo cabe en una canción”: Netflix anticipa documental sobre el artista argentino

La plataforma Netflix estrenó hoy el tráiler del documental “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”, una producción que promete ofrecer un relato íntimo y en primera persona del artista argentino, que regresará en septiembre a Paraguay para el festival ReciclArte.

Para el 3 de septiembre está previsto el estreno de este documental que muestra al artista rosarino revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera, con gran honestidad y cercanía.

Según anticipó Netflix, la película dirigida por Matías Gueilburt, tendrá su punto de partida en un accidente que obligó a Fito no solo a interrumpir su gira, en el año 2024, sino lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional.

“Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho”, señaló la plataforma, a través de un comunicado de prensa.

Matías Gueilburt, quien anteriormente realizó “El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe” y otras producciones, es amigo personal de Páez. Su vínculo con el artista le permitió un mayor nivel de acceso e intimidad para realizar esta producción que incluirá entrevistas, registros en vivo y material de archivo inédito.

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Cabe mencionar que en el año 2023 la plataforma Netflix estrenó la serie de ficción “El amor después del amor”, basada en la vida de Fito Páez, desde sus inicios hasta la realización del álbum que da título a la serie y que fue publicado en el año 1992.

La producción del documental está a cargo de Ánima Films, una productora argentina fundada en 1998 por Matías Gueilburt, Julián Rousso y Sebastián Gamba.