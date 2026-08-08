Natalia Fuster en la dirección ejecutiva del INAP: estos son los ejes en los que centrará su gestión

“Es una institución joven, pero vengo a encontrar que está muy bien organizada”, expresó Natalia Fuster, en una conversación con ABC tras asumir el pasado lunes la dirección ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

La institución fue creada a partir de la Ley N° 6106 “De fomento al Audiovisual”, promulgada en el año 2018. Se estableció en el año 2021 y desde entonces la dirección ejecutiva estuvo a cargo de Christian Gayoso, quien cumplió un periodo de cinco años, tal como lo establece la legislación.

“Yo asumo este compromiso, justamente, teniendo en cuenta todo lo que ya se viene haciendo”, expresó Fuster. Comentó que días antes de asumir el cargo ya estuvo en el INAP haciendo un traspaso con las orientaciones de Gayoso.

“Los procesos continúan. Pero yo me siento como en casa, siento que los temas no son ajenos a mí, a mi persona. Al contrario, le voy a dar directamente continuidad a lo que ya se estaba ejecutando y sobre todo empezar a ver también cuáles son nuestras nuevas metas”, añadió.

Fuster sostuvo que ya tiene planificadas las acciones para sus primeros 100 días de gestión, con miras a poder visionar los próximos 5 años de trabajo.

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La nueva titular del INAP sostuvo que entre sus prioridades está “establecer un plan de desarrollo participativo, en un principio a 10 años, que sea congruente con el Plan Nacional de Cultura 2050″.

En ese espíritu apunta a generar el “primer Plan Nacional del Audiovisual”. “Para que de ahí se pueda hacer la revisión de nuestro plan estratégico institucional, siempre con la participación del sector, ver lo que se estuvo realizando y reforzar esas ideas”, acotó.

El proyecto de formar una escuela pública de cine

Otro eje prioritario para Fuster es el de la formación, por lo que apunta a dar continuidad a los trabajos que se estuvieron realizando con miras a establecer una Escuela Nacional de Cinematografía o alguna institución similar con otra denominación.

Detalló que el objetivo es que esta escuela “tenga un nivel universitario para que la educación pueda estar accesible para todos, por eso queremos buscar esa figura de que sea pública”.

“Vamos a empezar a articular con los diferentes actores que ya venían trabajando y también con referentes internacionales para que realmente sea algo de vanguardia dentro del territorio paraguayo”, indicó.

Subrayó que “acá cerquita tenemos universidades de cine que son fantásticas”, así que su intención es también generar una articulación con estas instituciones.

En este sentido, señaló que para poder establecer una malla curricular se debe estudiar qué está pasando en la región. “No podemos estar ajenos a lo que se da en la región. Luego traer eso, como resultado de una consultoría, y bajarlo a nuestra realidad”, detalló.

Agregó que “si no bajamos a la realidad de lo que es el Paraguay, vamos a trabajar con cosas que no nos pertenecen, pero sí buscar esa expertise que tiene que tener el audiovisual porque se modifica, pasan los años y cada vez se moderniza muchísimo más”.

El incentivo del INAP para atraer la inversión extranjera

El tercer eje de trabajo sobre el que Fuster busca centrar su gestión es el de atraer la inversión extranjera a través del cash rebate.

“Poder potenciar eso aún más para que crezca nuestra cadena de valor, nuestra economía dentro de la industria y que eso pueda ser fuente de trabajo para muchas más personas también”, expresó.

Sobre este punto, Fuster indicó que hasta el momento no tuvieron una producción extranjera que haya venido a invertir en nuestro país aprovechando este incentivo del programa Proa Py.

Paraguay, sede del Mercado Entre Fronteras y MICSUR

No obstante, señaló que estiman que el Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), que se celebrará en Paraguay este año podría despertar el interés de los productores de la región.

Anticipó que la sexta edición del MAEF, que es organizada conjuntamente con el noreste de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, se realizará en el mes de noviembre en Asunción, en coincidencia con el Mercado de Industrias Culturales del Sur - MICSUR Paraguay 2026.

Los fondos concursables que ofrece el INAP

En cuanto a los fondos concursables del INAP, Fuster detalló que actualmente están con la sexta convocatoria de fondos, con miras a la próxima convocatoria y los fondos compartidos con el Fondec.

Anticipó que también están trabajando para lanzar una convocatoria de fondos en cooperación con Argentina, destacando que todos los llamados se socializan a través de la web o las redes sociales del INAP.

Fuster señaló que uno de los desafíos será el control sobre la ejecución de los fondos otorgados por la institución. “Tiene que haber un control real de la ejecución y realmente el equipo de trabajo que tenemos en el INAP ya está trabajando en eso”, comentó.

Añadió que este “es un proceso que ya se inició, que año tras año se viene haciendo”. “En este sentido, tenemos la protección de que sí se ejecuta un seguimiento a la implementación de los proyectos adjudicados”, remarcó.

En cuanto a la presencia de Paraguay en los mercados internacionales, Fuster señaló que próximamente habrá una presencia en el Festival de Cine de San Sebastián, en España; y que también ya están trabajando en la organización del MAEF.

“Hace 11 años que incursiono en el audiovisual”

Natalia Fuster es economista, gestora cultural, bailarina y coreógrafa. Señaló que desde hace 11 años está incursionando en el audiovisual, pero principalmente ligada a la creación de materiales de videodanza.

“Yo me formé con profesores del INCAA de Argentina, en Buenos Aires, en un postgrado de videodanza. Eso ya es del 2009, entonces yo ya vengo cultivando todo esto y trabajando de a poquito para poder llegar a este momento de mi carrera profesional”, indicó.

Afirmó que le encantó concursar y que realmente fue “un desafío, que realmente pone a prueba tu profesionalismo”. Pasaron más de tres meses entre la conformación de la terna y su designación por parte de la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz.

Fuster señaló que esos meses de espera contribuyeron mucho a su trabajo como persona en cuanto a lo integral. “La paciencia, la espera, no juzgar, estar como siempre presente en todos los procesos y entender que los procesos de concurso son así. No es una decisión fácil colocar a una persona al frente de una dirección ejecutiva”, acotó.

También afirmó que tiene el compromiso de “que estos sean cinco años de un trabajo comprometido, transparente con la ciudadanía y que sea para pensar a futuro, a diez, veinte, treinta años”.

“Que las personas que vengan encuentren una organización sólida que pueda sostener la industria audiovisual en el Paraguay”, expresó.

Finalmente, señaló que su principal desafío es concretar un Plan de Desarrollo que le permitirá al INAP tener una visión a largo plazo en diferentes áreas.

“Abarca fondos concursables, formación, patrimonio e inversión extranjera. Si no tenemos un norte con nuestro plan de desarrollo, ahí se complica la cosa. Entonces ese es el motor que voy a estar activando desde el inició”, concluyó.

¿Cuánto es el presupuesto del INAP?

El INAP comenzó este 2026 con un presupuesto asignado de G. 19.000 millones. Recientemente, el Poder Ejecutivo le otorgó a la institución una ampliación presupuestaria de G. 3.913 millones a través del Decreto N° 6314/2026.

Esta ampliación, según informó el INAP, permitirá el lanzamiento de nuevas convocatorias de apoyo de la producción.

El calendario actual de convocatorias del INAP es el siguiente:

Convocatoria Fomento al Audiovisual Fondec-INAP 2026: las postulaciones estarán abiertas desde el 10 de agosto.

Premio Nacional de Guion: el periodo de postulación va hasta el 30 de septiembre.

Premio Nacional de Investigación Cinematográfica y Audiovisual: el periodo de postulación va hasta el 30 de octubre.

Proa Py: el periodo de postulación va hasta el 31 de octubre.

Las bases y condiciones de cada convocatoria se pueden consultar en la página web www.inap.gov.py.