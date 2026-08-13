Estrenos en cines de Paraguay: dinosaurios, suspenso y el regreso de PAW Patrol

Tres nuevas películas llegan hoy a cines de Paraguay, entre ellas dos muy distintas entre sí que giran en torno a dinosaurios.

Una de ellas es El final de la calle Oak, la nueva película del cineasta estadounidense David Robert Mitchell, realizador del aclamado filme de terror It Follows (2014) y de la película de suspenso Under the Silver Lake (2018).

Por motivos inexplicables, toda una calle de una localidad suburbana estadounidense es transportada a la prehistoria, y sus habitantes deben hallar la forma de sobrevivir mientras son acechados por letales dinosaurios.

Anne Hathaway (La Odisea) y Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) protagonizan junto a Maisy Stella (Nashville) y Christian Convery (Frankenstein).

Cartelera: Horarios de ‘El final de la calle Oak’ en cines de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un caso de la vida real y lo nuevo de PAW Patrol

La otra película de dinosaurios que se estrena hoy en Paraguay es PAW Patrol: La dino película, el nuevo largometraje basado en la mundialmente exitosa serie animada.

En esta nueva aventura, la patrulla canina acaba en un mundo misterioso repleto de animales prehistóricos y deben detener otro nefasto plan del alcalde Humdinger.

Cartelera: Horarios de ‘PAW Patrol: La dino película’ en cines de Paraguay

También se estrena hoy el thriller de suspenso La negociación, basado en hechos reales ocurridos en 1977, cuando un hombre armado irrumpió en una oficina de una firma hipotecaria en la ciudad de Indianápolis y toma como rehén al presidente de la compañía.

La película es protagonizada por Bill Skarsgard (Nosferatu) y Dacre Montgomery (Stranger Things), y dirigida por Gus Van Sant (Good Will Hunting, Milk).

Cartelera: Horarios de ‘La negociación’ en cines de Paraguay

Finalmente, llega el filme de terror sobrenatural Engendro, la nueva película de la cineasta islandesa Hanna Bergholm (Cría siniestra), que sigue a una pareja cuya vida apacible en los bosques de Islandia toma un giro siniestro cuando su bebé recién nacido demuestra algunas perturbadoras características.

Protagonizan Seidi Haarla y Rupert Grint (Llaman a la puerta).

Cartelera: Horarios de ‘Engendro’ en cines de Paraguay

Opciones musicales

Esta semana se proyectan en Cinemark – en Asunción y Ciudad del Este – dos propuestas musicales en funciones especiales.

Una de ellas es Katseye: Wild Hearts, un documental que acompaña el lanzamiento del más reciente disco del mundialmente exitoso grupo estadounidense de pop Katseye. Tendrá funciones este sábado 15 de agosto (ya agotadas) y el sábado y domingo próximos.

Igualmente, se presenta solo este viernes el largometraje concierto Cortis: Put Your Phone Down, sobre la banda de k-pop Cortis.

Reestrenos por el Día del Niño

Finalmente, con motivo del Día del Niño - que se celebra en Paraguay el domingo 16 – se reestrenarán varias películas animadas en cines del país, entre ellas Goat, Hoppers, Super Mario Galaxy: La película y Tom y Jerry: La brújula mágica.

Además, habrá funciones adicionales de películas infantiles que siguen en cartelera como Minions y monstruos, Moana o Toy Story 5.