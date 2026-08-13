PAW Patrol: La dino película

Título original: PAW Patrol: The Dino Movie
Dirección: Cal Brunker
Guion: Cal Brunker y Bob Barlen
Elenco: Carter Young, Mckenna Grace, Terry Crews, Meredith MacNeill, Ron Pardo, Jennifer Hudson, Hayden Chamberlain
Calificación: Apta para todo público
Duración: 88 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:50; 17:00; 19:20 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:20; 15:10; 17:00; 18:50 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:40; 16:15; 19:50 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:40 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 14:00; 15:50; 17:40 (doblada). Solo domingo, 10:50 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:15; 19:20 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30; 15:20; 17:10 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:20; 15:10; 17:00; 18:50 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 15:10; 18:30 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 16:15 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 15:10; 18:30 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30; 15:20; 17:10 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:30; 17:10; 18:45 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:30; 19:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 17:45 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:20; 17:00 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 14:00; 15:40 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:30; 17:15 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:00; 15:50; 17:40 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 13:45; 18:10 (doblada).