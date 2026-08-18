Ciclo de Cine Europeo 2026 en Paraguay: programación y cómo acceder a las proyecciones

La XVII edición del Ciclo de Cine Europeo en Paraguay se pondrá en marcha este miércoles 19 con la proyección de la comedia irlandesa “Cuatro madres” (Four Mothers). Este año se proyectarán diez películas, hasta el próximo 4 de septiembre, todas con acceso libre y gratuito.

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El ciclo es organizado por la Unión Europea y sus estados miembros en Paraguay, con el objetivo de acercar la diversidad cultural europea al público paraguayo a través del séptimo arte.

Las proyecciones se llevarán a cabo en los siguientes espacios:

Cine Villamorra (Avda. Mcal. López y Charles de Gaulle)

Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary)

Instituto Cultural Paraguayo Alemán -ICPA (Juan de Salazar 310 c/ Artigas)

Las proyecciones se realizarán con subtítulos en español y una de ellas, especialmente dirigida al público joven, contará con doblaje al español. El acceso a las proyecciones será por orden de llegada, hasta completar aforo.

Ciclo de Cine Europeo, la programación completa

Cuatro madres / Four mothers (Irlanda)

Comedia irlandesa que retrata, con humor, el fin de semana de un escritor puesto a prueba por sus cuatro madres y sus muy distintas personalidades.

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Fecha: Miércoles 19 de agosto

Hora: 19:30

Lugar: Cine Villamorra

Dos a uno / Zwei zu eins (Alemania)

Comedia ligera e ingeniosa sobre un grupo de vecinos que idea un plan para aprovechar el cambio de moneda tras la reunificación alemana

Fecha: Viernes 21 de agosto

Hora: 19:30

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA)

Mi vida a lo grande / Living Large (Rep. Checa / Eslovaquia / Francia)

Animación stop-motion sobre Ben, un chico de doce años que enfrenta las burlas y descubre, a través de la música y de un primer amor, la confianza en sí mismo.

Fecha: Sábado 22 de agosto

Hora: 11:00

Lugar: Centro Cultural de España en Asunción

Jippie No More! (Países Bajos)

Comedia familiar sobre Jippie, un adolescente con Síndrome de Down, que vive su primer amor en medio de los preparativos de la boda de su hermana mayor. Película de apertura del Festival Cinekid 2023.

Fecha: Domingo 23 de agosto

Hora: 18:00

Lugar: Cine Villamorra

Mr. Nobody Against Putin (Dinamarca / Rep. Checa)

Documental ganador del Oscar 2026, de fuerte impacto social sobre un profesor de escuela rural rusa que graba en secreto cómo su centro educativo se transforma en un centro de reclutamiento militar tras la invasión de Ucrania.

Fecha: Jueves 27 de agosto

Hora: 19:30

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA)

Amar Perder/ Aimer Perdre (Bélgica)

Comedia sobre Armande Pigeon, una joven desempleada y endeudada en Bruselas que decide apostarlo todo -incluido el amor- como forma de enfrentar la vida.

Fecha: Viernes 28 de agosto

Hora: 19:30

Lugar: Cine Villamorra

¡Gloria! (Italia)

Ambientada en la Venecia del siglo XVIII, en un instituto para chicas. La aislada Teresa descubre la alegría que la música puede brindar, haciendo equipo con un grupo de talentosas chicas.

Fecha: Sábado 29 de agosto

Hora: 19:30

Lugar: Cine Villamorra

Vive un poco / Live a Little (Suecia)

Drama de iniciación sobre la juventud, el consentimiento y los límites personales. Ganadora del Premio Angelo en el Festival de Gotemburgo.

Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Hora: 19:30

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA)

Terapia familiar (Eslovenia)

Drama satírico que utiliza el humor y la tensión para desmantelar las apariencias de la alta burguesía. Representante oficial de Eslovenia en los Premios Óscar.

Fecha: Jueves 3 de septiembre

Hora: 19:30

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA)

La Estrella Azul (España)

Película basada en la historia real del rockero aragonés Mauricio Aznar, quien recorre Latinoamérica en los años 90 en busca de su vocación artística. Ganadora de dos Premios Goya.