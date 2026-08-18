Feliciano Centurión: presentarán un registro inédito de los últimos meses de su vida

El archivo audiovisual, registrado pocos meses antes del fallecimiento de Feliciano Centurión, será presentado por primera vez en el marco de una actividad organizada por Jacarandá Producción Creativa. La cita será a las 18:00 en el Auditorio Arnaldo André del Espacio Mayor, ubicado en Malutin 263, con acceso libre y gratuito.

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Las imágenes fueron grabadas durante una tarde de verano de 1996 en El Aleph de Asunción por las artistas y realizadoras Fátima Martini y Marité Zaldívar. El registro muestra a Centurión en un contexto de cercanía y espontaneidad y permaneció como material de archivo hasta que Georgina Martini, realizadora audiovisual, emprendió su recuperación, edición y presentación.

La propuesta busca incorporar este documento a la memoria cultural vinculada a Centurión, cuya trayectoria se desarrolló principalmente en Argentina y cuya producción forma parte de la historia del arte contemporáneo latinoamericano de finales del siglo XX.

¿Quién es Feliciano Centurión?

Nacido en San Ignacio de las Misiones en 1962, el artista desarrolló buena parte de su obra a partir del trabajo textil, con piezas realizadas mediante bordado, ganchillo, tejido de punto y confección de mantas.

El trabajo de Centurión estuvo vinculado a temas como el afecto, el cuidado, la fragilidad y la intimidad, abordados a través de materiales y prácticas textiles. También integró el grupo del Centro Cultural Ricardo Rojas de Buenos Aires, espacio en el que desarrolló parte de su actividad artística.

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Tras su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1996, su obra continuó siendo presentada en distintos espacios internacionales. Entre las instituciones que han exhibido su producción se encuentran el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el New Museum de Nueva York, además de su participación póstuma en la Bienal de Venecia y en exposiciones realizadas en Londres y Singapur.

La jornada del 29 de agosto no se limitará a la proyección del archivo. Luego de la presentación se desarrollará un conversatorio en el que artistas y personas vinculadas a Centurión compartirán recuerdos y reflexiones sobre su trayectoria, su producción artística y la presencia de su obra en el arte contemporáneo.

La presentación de “Feliciano” será el sábado 29 de agosto, a las 18:00, en el Auditorio Arnaldo André del Espacio Mayor, Malutin 263, Asunción. El acceso será libre y gratuito.