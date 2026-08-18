Lanzamientos de videojuegos: ¿qué vamos a jugar esta semana?

Esta semana llegan a PC y consolas de videojuegos dos secuelas muy anticipadas, un peculiar juego de rol de estilo retro y un ‘shooter’ en línea basado en uno de los capítulos más importantes de la Primera Guerra Mundial, entre otros lanzamientos.

The Sinking City 2 (martes 18)

La secuela del exitoso juego de terror de 2019 The Sinking City, basado en los relatos de horror de H.P. Lovecraft. A diferencia de la primera entrega, que era más lineal, esta continuación toma una estructura de mundo abierto con énfasis en combate y exploración de una ciudad parcialmente sumergida y habitada por seres de pesadilla.

Entropy en early access (martes 18)

Se lanza en ‘early access’ este juego de rol táctico de estética retro, inspirado en clásicos del género de la década de 1990, que pone a los jugadores al mando de un grupo de mercenarios que se adentran en el Infierno en una expedición para detener una invasión demoniaca.

Twisted Tower (martes 18)

Un juego de acción en primera persona claramente inspirado en la saga Bioshock. El título trascurre en la década de 1950 y sigue a un joven que se adentra en una torre repleta de trampas mortales para rescatar al amor de su vida.

Mortal Shell II (jueves 20)

La secuela del juego de rol de acción Mortal Shell (2020), inspirado en las mecánicas y estética de la saga Dark Souls, expande lo que ofrecía el juego original en cuanto a variedad de enemigos y armas mientras vuelve a sumergir al jugador en un oscuro mundo de fantasía.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope (jueves 20)

La primera expansión del juego de disparos en primera persona S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl añade más historia y áreas nuevas del mundo post apocalíptico del juego para explorar, entre ellas la emblemática planta nuclear de Chernobyl.

Gallipoli (jueves 20)

Un juego de acción bélica en primera persona basado en la campaña de Gallipoli, una de las contiendas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Los jugadores podrán participar en batallas en línea de hasta 100 como combatientes de las fuerzas expedicionarias británicas o los soldados del Imperio Otomano.

Mexican Ninja (jueves 20)

Un frenético e irreverente ‘beat ‘em up’ de estilo clásico en el que el jugador encarna a un ninja mexicano y se abre paso a espadazos por una versión futurista de Tokio, haciendo frente a una alianza entre narcos y yakuza.