Cine y TV
20 de agosto de 2026 a la - 07:08

La muerte de Robin Hood

Un viejo Robin Hood, atormentado por las consecuencias de su vida de violencia, vive autoexiliado hasta que su camino se cruza con una niña y una joven monja, y se ve obligado a volver a sacar su lado más brutal para protegerlas.

Por ABC Color

Título original: The Death of Robin Hood

Dirección: Michael Sarnoski

Guion: Michael Sarnoski

Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard, Murray Bartlett, Noah Jupe, Faith Delaney, Clive Russell

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 122 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:10 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:10; 19:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 16:45 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:00 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:00; 21:20 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:00; 21:20 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (subtitulada).