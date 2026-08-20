La muerte de Robin Hood

Título original: The Death of Robin Hood
Dirección: Michael Sarnoski
Guion: Michael Sarnoski
Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard, Murray Bartlett, Noah Jupe, Faith Delaney, Clive Russell
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 122 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 22:10 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:10; 19:40 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 16:45 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:00 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:00; 21:20 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:00; 21:20 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (subtitulada).