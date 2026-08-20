La noche del demonio: Están entre nosotros

Título original: Insidious: Out of the Further
Dirección: Jacob Chase
Guion: Jacob Chase
Elenco: Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Lin Shaye, Sam Spruell, Island Austin, Laura Gordon
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 106 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:30; 20:20; 22:50 (doblada); 17:00; 19:30; 21:50 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:30 (doblada); 13:00; 22:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:30; 19:10; 21:40 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:30; 22:30 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 17:10; 19:20 (doblada); 21:30 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 18:15; 21:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 14:00; 16:10; 18:15; 20:40 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 16:10; 18:15; 20:40 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 14:15; 20:10 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 16:10; 18:15; 20:40 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:00; 16:10; 18:15; 20:40 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:15; 21:15 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:30; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 19:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 17:00; 19:30 (doblada); 21:45 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 21:45 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:15 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 21:50 (doblada).