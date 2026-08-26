“Alrededor del paraíso”, el documental alemán realizado en Caazapá, tendrá proyecciones en Paraguay

“Nosotros estamos muy curiosos”, expresó la cineasta Yulia Lokshina, antes de llegar a Paraguay para presentar su documental “Alrededor del paraíso” (Around Paradise). La película, que tuvo su debut en la Berlinale, fue filmada durante 4 años en Caazapá y apunta a retratar la reciente migración alemana a nuestro país.

“Desde que estuvimos grabando en Caazapá, nos dijimos que sería muy lindo regresar, poder mostrarla allá y presentarla con todas las personas que estuvieron acompañándonos, que estuvieron involucradas y que aparecen en la película”, indicó Weyler.

Así surgió esta gira autogestionada de proyecciones, con el apoyo del Goethe Institut, que comenzará este jueves en Asunción y que también llegará a Caazapá.

Lokshina se mostró entusiasmada por estas proyecciones en Paraguay ya que, según señaló, es más habitual presentar la película en festivales y ante personas que no estuvieron involucradas en el proyecto.

“Por eso para todo nuestro equipo es muy importante. Es muy lindo, pero también es muy importante regresar”, remarcó.

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La cineasta señaló que su interés por venir a Paraguay a retratar lo que sucedía alrededor de “El paraíso verde” surgió a partir de conocer a algunas familias de decidieron venir a nuestro país, una situación que se generalizó con la pandemia.

Afirmó que estaba interesada en indagar en las motivaciones de estas familias que, con ideas utópicas, decidieron tomar distancia, cuestionar los valores establecidos en sus comunidades, en su sociedad, con la intención de crear algo propio en el exterior.

Lokshina comento que, a esto, le sumó una investigación histórica que venía realizando hace tiempo sobre otros precedentes en la historia de Paraguay, como el caso de Nueva Germania.

En cuanto al proceso de realización, la directora y el sonidista comentaron que encontraron mucha apertura y curiosidad por parte de los pobladores de Caazapá, mientras que en el asentamiento “Paraíso verde” había mucho escepticismo.

“Requirió un trabajo largo de fondo, de acercamiento, de compartir mucho nosotros de lo que hacemos para abrir la percepción y que vieran que el interés que llevábamos era mostrar cómo se vive allí, lo que está ocurriendo ahí, más allá que juzgar”, detallaron.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Panorama de la Berlinale y recientemente fue parte del Doc Buenos Aires. Señalaron que, por ahora, no tienen confirmación de otros festivales de la región.

Con relación al estreno en Berlín señalaron que fue muy emocionante, después de tantos años de trabajo, poder presentar la película a un público tan amplio y diverso.

“Naturalmente, con un proyecto de este tipo siempre se va a generar cierta controversia y va a haber muchas maneras, muchas reacciones de recibirlo. Es algo por lo que nosotros nos alegramos, porque la idea con la pregunta es abrir ese debate y que se que sea una discusión viva”, indicaron.

¿Dónde ver “Alrededor del paraíso” en Paraguay?