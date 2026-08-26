Cine y TV
26 de agosto de 2026 a la - 18:14

“Alrededor del paraíso”, el documental alemán realizado en Caazapá, tendrá proyecciones en Paraguay

Grupo de cinco personas, incluyendo un hombre rubio y una mujer con cabello largo, conversan en un ambiente festivo con banderines.
La película 'Alrededor del paraíso' busca retratar la reciente migración de alemanes a Paraguay para el proyecto "El paraíso verde".Gentileza

La cineasta alemana Yulia Lokshina y el sonidista Alejandro Weyler llegan a Paraguay para presentar “Alrededor del paraíso”, un documental que fue filmado en Caazapá y que viene recorriendo diversos festivales como la Berlinale y el Doc Buenos Aires.

Por Maripili Alonso

“Nosotros estamos muy curiosos”, expresó la cineasta Yulia Lokshina, antes de llegar a Paraguay para presentar su documental “Alrededor del paraíso” (Around Paradise). La película, que tuvo su debut en la Berlinale, fue filmada durante 4 años en Caazapá y apunta a retratar la reciente migración alemana a nuestro país.

“Desde que estuvimos grabando en Caazapá, nos dijimos que sería muy lindo regresar, poder mostrarla allá y presentarla con todas las personas que estuvieron acompañándonos, que estuvieron involucradas y que aparecen en la película”, indicó Weyler.

Así surgió esta gira autogestionada de proyecciones, con el apoyo del Goethe Institut, que comenzará este jueves en Asunción y que también llegará a Caazapá.

Lokshina se mostró entusiasmada por estas proyecciones en Paraguay ya que, según señaló, es más habitual presentar la película en festivales y ante personas que no estuvieron involucradas en el proyecto.

Silhuetas de un hombre con gafas y una mujer de cabello largo conversan al atardecer en un cielo púrpura y azul.
Escena de la película 'Alrededor del paraíso', que fue filmada en Caazapá.

“Por eso para todo nuestro equipo es muy importante. Es muy lindo, pero también es muy importante regresar”, remarcó.

La cineasta señaló que su interés por venir a Paraguay a retratar lo que sucedía alrededor de “El paraíso verde” surgió a partir de conocer a algunas familias de decidieron venir a nuestro país, una situación que se generalizó con la pandemia.

Afirmó que estaba interesada en indagar en las motivaciones de estas familias que, con ideas utópicas, decidieron tomar distancia, cuestionar los valores establecidos en sus comunidades, en su sociedad, con la intención de crear algo propio en el exterior.

Lokshina comento que, a esto, le sumó una investigación histórica que venía realizando hace tiempo sobre otros precedentes en la historia de Paraguay, como el caso de Nueva Germania.

En cuanto al proceso de realización, la directora y el sonidista comentaron que encontraron mucha apertura y curiosidad por parte de los pobladores de Caazapá, mientras que en el asentamiento “Paraíso verde” había mucho escepticismo.

Paisaje campestre con una vivienda de techo a dos aguas rodeada de árboles y césped alto, sin presencia de personas.
Uno de los paisajes filmados en Caazapá que son parte de la película documental 'Alrededor del paraíso'.

“Requirió un trabajo largo de fondo, de acercamiento, de compartir mucho nosotros de lo que hacemos para abrir la percepción y que vieran que el interés que llevábamos era mostrar cómo se vive allí, lo que está ocurriendo ahí, más allá que juzgar”, detallaron.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Panorama de la Berlinale y recientemente fue parte del Doc Buenos Aires. Señalaron que, por ahora, no tienen confirmación de otros festivales de la región.

Con relación al estreno en Berlín señalaron que fue muy emocionante, después de tantos años de trabajo, poder presentar la película a un público tan amplio y diverso.

“Naturalmente, con un proyecto de este tipo siempre se va a generar cierta controversia y va a haber muchas maneras, muchas reacciones de recibirlo. Es algo por lo que nosotros nos alegramos, porque la idea con la pregunta es abrir ese debate y que se que sea una discusión viva”, indicaron.

¿Dónde ver “Alrededor del paraíso” en Paraguay?

  • La película tendrá este jueves 27, a las 18:00, una proyección en el Cine Multiplaza. Será de acceso libre y gratuito.
  • El viernes 28 a las 19:00 se exhibirá a las 19:00 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción.
  • El sábado 29 se exhibirá a las 17:00 en Cine de Barrio y, a las 19:00, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA).
  • La película también se exhibirá en Caazapá, los días 4 y 5 de septiembre, junto a producciones paraguayas de Hugo Gamarra y Sebastián Peña Escobar.