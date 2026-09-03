El heladero

Título original: Ice Cream Man
Dirección: Eli Roth
Guion: Eli Roth y Noah Belson
Elenco: Ari Millen, Charlie Zeltzer, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Sarah Abbott, Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 86 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:10 (doblada); 21:50 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:05 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 17:30; 20:45 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 20:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:15; 21:05 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 19:20 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:45; 16:40; 20:40 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 19:20 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 20:45 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 16:45 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:40 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 22:20 (doblada).