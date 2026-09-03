Cine y TV
03 de septiembre de 2026 a la - 10:18

El heladero

Un pueblo en los Estados Unidos se ve envuelto en caos cuando sus niños enloquecen a causa de unos misteriosos helados.

Por ABC Color

Título original: Ice Cream Man

Dirección: Eli Roth

Guion: Eli Roth y Noah Belson

Elenco: Ari Millen, Charlie Zeltzer, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Sarah Abbott, Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 86 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:10 (doblada); 21:50 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:05 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 17:30; 20:45 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 20:30 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:15; 21:05 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 19:20 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:45; 16:40; 20:40 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 19:20 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 20:45 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 16:45 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:40 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 22:20 (doblada).