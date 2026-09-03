Rápido y furioso

Título original: The Fast and the Furious
Dirección: Rob Cohen
Guion: David Ayer, Gary Scott Thompson y Erik Bergquist
Elenco: Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Rick Yune, Matt Schulze, Chad Lindberg, Johnny Strong
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 106 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 18:20 (doblada); 22:20 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 21:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 19:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:30 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 21:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 21:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:40 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:20 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).