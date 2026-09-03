Cine y TV
03 de septiembre de 2026 a la - 10:34

Rápido y furioso

Un policía encubierto que se adentra en el mundo de las carreras callejeras de Los Ángeles para intentar hallar a los culpables de una serie de audaces robos, pero acaba siendo absorbido por ese mundo y por la influencia de un carismático corredor.

Por ABC Color

Título original: The Fast and the Furious

Dirección: Rob Cohen

Guion: David Ayer, Gary Scott Thompson y Erik Bergquist

Elenco: Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Rick Yune, Matt Schulze, Chad Lindberg, Johnny Strong

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 106 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 18:20 (doblada); 22:20 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 21:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:45 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 19:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 21:30 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 21:00 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 21:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:40 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:20 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).