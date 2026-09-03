Rebelión en la granja

Título original: Animal Farm
Dirección: Andy Serkis
Guion: Nicholas Stoller (basado en una novela de George Orwell)
Elenco: Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Kathleen Turner, Iman Vellani, Laverne Cox, Jim Parsons, Andy Serkis, Glenn Close, Steve Buscemi
Calificación: Apta para todo público
Duración: 95 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 15:50 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:15; 15:15; 17:15 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:50; 14:45; 18:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:20 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:30; 18:35 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:15; 17:15 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 17:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 18:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 17:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00; 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 17:15; 19:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:30; 15:45 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 14:00 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:15 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:30 (doblada).