Timoteo el loro que se volvió santo

Dirección: Osvaldo Ortiz Faiman
Guion: Osvaldo Ortiz Faiman
Elenco: Amada Gómez, Katty Pacuá, Olga Vallejos, Wilfrido Acosta, Diana Frutos, Miliki Chaves, Paletita Romero
Calificación: Apta para todo público
Duración: 107 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:30; 14:30; 16:00; 17:10; 18:50; 19:50; 21:30; 22:30 (en español). Premier, 13:30; 16:00; 18:50; 21:30 (en español).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40 (en español).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:40; 15:45; 18:00; 20:10; 21:45 (en español).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 15:10; 17:20; 19:30 (en español).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 15:10; 17:15; 21:40 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:50; 15:00; 17:10; 19:15; 21:20 (en español).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 14:00; 16:10; 18:20; 20:30 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40 (en español).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 16:20; 18:30; 20:40 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:45; 15:50; 18:30; 20:00; 22:30 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 16:20; 18:30; 20:40 (en español).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:00; 16:10; 18:20; 20:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:00; 18:00; 20:00 (en español).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:30; 18:30; 20:30 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris), 18:30; 20:30 (en español).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:20; 15:50; 18:20; 20:50 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:10 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:20 (en español).