“Oasis: Don’t Look Back in Anger”: los detalles sobre el documental del reencuentro de los Gallagher

“Oasis: Don’t Look Back in Anger” tuvo su estreno mundial este sábado en el marco del Festival de Cine de Venecia, que celebra su 83° edición. Fuera de competencia se presentó este documental creado y guionado por Steven Knight (“Peaky Blinders”) y codirigido por Dylan Southern y Will Lovelace.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, los líderes de la banda británica Oasis, aparecieron en Venecia para la sesión de fotos y la proyección de la película, evitando la conferencia de prensa. En su paso por la alfombra roja, firmaron autógrafos y posaron para los fotógrafos.

Tras la proyección, la película recibió una ovación de ocho minutos y Noel Gallagher se mostró visiblemente emocionado, soltando algunas lágrimas.

“Sabíamos que la historia del reencuentro de Oasis podría ser explosiva y que el enorme nivel de expectativa de los fans lo convertiría en un acontecimiento cultural de enorme relevancia, pero nada nos preparó para el verdadero desborde de alegría y emoción de los fans, tanto de los de siempre como de los nuevos, en estadios de todo el mundo”, señalaron los directores.

Al inicio, el documental registra parte de la historia de la banda que se convirtió en un emblema del britpop, hasta la pelea antes de un show en París, el 28 de agosto del 2009, que marcó el quiebre casi definitivo entre los hermanos Gallagher.

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El 27 de agosto de 2024, Oasis anunció su regreso con una gira que recorrería el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Australia.

De los ensayos de Oasis a los escenarios de la gira Live ‘25 Tour

La producción del documental comenzó hace 18 meses, cuando los realizadores obtuvieron acceso exclusivo a los ensayos de la banda en The Mill, Londres. Para que el registro de los ensayos no se viera condicionado por el equipo de filmación, se colocaron 12 cámaras fijas en la sala, que eran operadas de manera remota.

“Las cámaras registraron exactamente lo que ocurrió, pero era muy importante que pudieran grabar lo que sucedía de manera natural, tal como iba ocurriendo, y que su presencia no resultara invasiva en ningún momento”, detalló Knight.

El documental abarca 12 conciertos de la gira celebrados en tres continentes. Las grabaciones se hicieron en formato IMAX y, en vez de contratar operadores de cámara, se contrató a un equipo de directores de fotografía. El mismo estuvo conformado por:

Haris Zambarloukos (“B eetlejuice, Beetlejuice” )

Lol Crawley (ganador del Óscar por “El Brutalista”)

James Laxton (“Moonlight”)

Suzie Lavelle (“Normal People”)

Park Jung-Hoon (“La villana”)

La indicación que recibieron fue filmar el concierto tal y como lo vivieran, llegando a utilizar entre tres y 18 cámaras a la vez.

“Nuestro enfoque consistía más bien en buscar la emoción, tanto del público como en el escenario. Las cámaras que apuntaban a la banda no estaban ahí simplemente para registrar una actuación en vivo; estaban preparadas para plasmar la historia que se iba desarrollando entre Liam y Noel, y la influencia que ejercía el público”, detalló Dylan Southern.

Agregó que la intención fue transmitir una sensación de inmediatez, con cámaras que sumergieran al público en la experiencia y generaran la sensación de estar allí“.

La emoción del regreso en Cardiff y una entrevista inédita a los Gallagher

Para Dylan Southern, lo más emocionante de la gira fue el primer concierto en Cardiff, celebrado el 4 de julio del 2025. “Era el primero y nadie, ni siquiera la banda, sabía qué iba a pasar. Ya habíamos filmado muchas veces momentos importantes desde el punto de vista musical y cultural, pero nada nos preparó para el ambiente que se vivió en Cardiff”, indicó.

Sostuvo que nada los preparó para aquella enorme manifestación de alegría y amor. “Fue algo que superó todo lo imaginable. Estar en medio de aquello habría conmovido hasta al cínico más desencantado. Fue algo inmenso. Había una sensación de euforia y alegría que parecía superar incluso a la banda”, añadió.

Remarcó además que en ese show comprendieron que “el público es el integrante más importante de Oasis” y eso influyó en el enfoque del documental, a medida que fueron filmando la gira por todo el mundo”.

El trabajo de montaje estuvo a cargo de George Cragg (“The Megalomaniacs”) y Martina Zamolo (“The Thing with Feathers”), quienes tuvieron un gran reto al organizar todo el material que fue filmado en formato IMAX.

El documental recoge además la primera entrevista conjunta de Noel y Liam Gallagher en más de 20 años, algo que- según anticipó Southern- encantará a los fans.

“Es una alegría verlos reír y recordar viejos tiempos. Los dos tienen un talento natural para la comedia, y la espontaneidad y distensión de la entrevista es algo que creemos que sorprenderá y conmoverá a la gente”, añadió el codirector.

Las canciones de Oasis que suenan en el documental

En este documenta no faltan las canciones de Oasis, varias de ellas con las grabaciones realizadas en los distintos conciertos de la gira. Algunos temas que se pueden escuchar en la película son:

Hello

Live Forever

Whatever

Rock ‘n’ Roll Star

Roll with It

Little by Little

Slide Away

Wonderwall

Champagne Supernova

Don’t Look back in Anger

La película también presenta algunas historias de fans y dedica un momento especial a señalar la importancia del guitarrista Paul Arthurs, más conocido como “Bonehead”, en la historia y el sonido de la agrupación nacida en Manchester.

De igual manera, retrata varias historias de fans y sus vínculos con la banda, incluyendo a la barra del club de fútbol argentino San Lorenzo de Almagro.

El avant première en Asunción se realizó el lunes y reunió a varios fanáticos de la banda quienes lucieron remeras, gorros y otros atuendos alusivos a la banda británica. Desde el jueves, el documental estará en los principales cines del país.

La producción del documental corresponde a Magna Studios y Sony Music Vision.