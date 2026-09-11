Estrenos en streaming: ¿Qué vamos a ver este fin de semana?

Esta semana trae a plataformas de streaming un amplio abanico de estrenos de suspenso, drama y acción de varios rincones del mundo, entre los que destacan una serie de suspenso con Eugenio Derbez y un thriller policial que desembarca en Disney+.

Series

El juicio (Prime Video)

Un drama mexicano de suspenso en el que una joven mujer víctima de abuso sexual y su padre luchan por obtener justicia, pero deben enfrentar a un sistema judicial fallido y la influencia del poderoso padre del agresor. Protagonizada por Eugenio Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán.

Colisión (HBO Max)

Una telenovela mexicana que se centra en la lucha de poder entre una mujer y su hija, quienes intentan hacerse con el liderazgo del imperio comercial de su familia. Con Macarena Achaga, Margarita Rosa de Francisco y Diego Klein.

En coma (Netflix)

Una serie colombiana de suspenso en la que una mujer queda en coma tras un choque y un enfermero con el poder de escuchar a los muertos debe intentar salvarla de personas que buscan matarla. Protagonizan Rami Herrera y Jerónimo Cantillo.

La timonel (Netflix)

Un drama juvenil canadiense sobre una estudiante y atleta de remo que debe reiniciar su vida en otro colegio tras un escándalo familiar y acaba uniéndose al equipo masculino de remo de la institución. Con Miku Patricia Martineau, Samuel Braun y Kyle Clark.

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Vista por última vez (Apple TV)

Un thriller australiano de suspenso que sigue a un exdetective de policía quien se retiró tras la desaparición de su hija y ahora trabaja como operador telefónico de emergencias, hasta que recibe una llamada que cree podría ser de su hija. Protagonizada por Patrick Brammall y Maxine Peake.

Dang! (Netflix)

Una serie animada que sigue a dos hermanos que intentan ayudar a su exitosa hermana a recomponer su vida luego de un desastre personal. Con las voces de Stephanie Hsu, Andrew Law y Poppy Liu.

Made in Korea, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie surcoreana que trascurre en la década de 1970 y sigue a un hombre que balancea dos vidas: la de un agente de inteligencia y un despiadado hombre de negocios. Con Hyun Bin y Jung Woo-sung.

Chumbak (Netflix)

Una comedia india sobre un escritor que hace una crónica de las vidas de un excéntrico grupo de familias que viven juntas em Bombay. Protagonizada por Deven Bhojani y Neena Gupta.

El club gastronómico (Netflix)

Una serie neerlandesa de suspenso en el que una mujer es acogida por sus amigos en un grupo que se dedica a una vida de lujos y excesos, pero un incendio acaba revelando verdades siniestras sobre esas amistades. Con Loes Haverkort y Teun Luijkx.

Fauda, temporada 5 (Netflix)

Regresa esta serie israelí de acción sobre un agente de inteligencia retirado que vuelve a la acción para detener a un militante palestino al que la comunidad de inteligencia daba por muerto. Protagonizan Lior Raz y Yaakov Zada Daniel.

Películas

Psycho Killer (Disney+)

Un thriller de suspenso en el que una agente de policía busca a un notorio asesino serial que mató a su esposo. Con Georgina Campbell, James Preston Rogers y Malcolm McDowell, dirigida por Gavin Poole.

Gracias, equipo (Netflix)

Una comedia española en la que una empresa fabricante de quesos en horas bajas que organiza un viaje al campo para sus trabajadores para fomentar espíritu de equipo, pero el viaje se hunde en el caos cuando se revela por accidente que hay despidos en camino. Protagonizada por Alexandra Jiménez, Maribel Verdú y Pedro Casablanc bajo la dirección de Diego Núñez Irigoyen.

¿Por qué me casé entonces? (Netflix)

Una nueva secuela de la comedia romántica de 2007 ¿Por qué me casé? y su continuación de 2011. La boda de Jasmine y Wesley se acerca, pero los entornos de ambos comienzan a replantearse sus propios matrimonios aparentemente perfectos. Dirigida y protagonizada por Tyler Perry.