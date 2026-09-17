A cualquier precio

Título original: By Any Means
Dirección: Elegance Bratton
Guion: Sascha Penn
Elenco: Yahya Abdul-Mateen III, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Giancarlo Esposito, Josh Lucas, David Strathairn, Ethan Embry, LisaGay Hamilton
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 107 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (doblada); 22:20 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:30; 19:40; 21:50 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:40; 20:20 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 16:20; 21:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 17:30; 19:40; 21:50 (doblada),
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:50; 16:00; 20:40 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:50; 16:00; 20:40 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 20:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 20:30 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 20:45 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:40 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 18:50; 21:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:30 (doblada).