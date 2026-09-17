Cine y TV
17 de septiembre de 2026 a la - 09:06

A cualquier precio

En Estados Unidos, en 1966, un agente afroamericano del FBI debe hacer equipo con un sicario de la mafia italiana para esclarecer una serie de asesinatos de activistas de derechos civiles.

Por ABC Color
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Título original: By Any Means

Dirección: Elegance Bratton

Guion: Sascha Penn

Elenco: Yahya Abdul-Mateen III, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Giancarlo Esposito, Josh Lucas, David Strathairn, Ethan Embry, LisaGay Hamilton

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 107 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (doblada); 22:20 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:30; 19:40; 21:50 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:40; 20:20 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 16:20; 21:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 17:30; 19:40; 21:50 (doblada),

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:50; 16:00; 20:40 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:50; 16:00; 20:40 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 20:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 20:30 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 20:45 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:40 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 18:50; 21:00 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:30 (doblada).