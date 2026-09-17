Cuentos del jardín mágico

Título original: Pohádky po babicce
Dirección: Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec y David Sukup
Guion: Patrik Pass Jr., Kaja Balog, Blandine Jet, Petr Krajícek, Marek Král y Maja Kriznik
Elenco: Mikulas Cizek, Arnost Goldflam, Zofie Hanova, Zuzana Krónerová, Alex Mojzis
Calificación: Apta para todo público
Duración: 71 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 15:30; 17:30 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:30; 16:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 18:45 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:30; 16:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:15; 18:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:00; 19:30 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:40; 17:00 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 16:00 (doblada). Solo sábado y domingo, 17:30 (doblada).