Cine y TV
17 de septiembre de 2026 a la - 09:11

Cuentos del jardín mágico

Unos niños pasan una noche en la casa de sus abuelos y, gracias a sus vívidas imaginaciones, visualizan los cuentos que su abuela les relata.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Título original: Pohádky po babicce

Dirección: Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec y David Sukup

Guion: Patrik Pass Jr., Kaja Balog, Blandine Jet, Petr Krajícek, Marek Král y Maja Kriznik

Elenco: Mikulas Cizek, Arnost Goldflam, Zofie Hanova, Zuzana Krónerová, Alex Mojzis

Calificación: Apta para todo público

Duración: 71 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 15:30; 17:30 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:30; 16:00 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 18:45 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:30; 16:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:15; 18:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 16:00; 19:30 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 15:15 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:40; 17:00 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 16:00 (doblada). Solo sábado y domingo, 17:30 (doblada).