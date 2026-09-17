Resident Evil: Noche cero

Título original: Resident Evil
Dirección: Zach Cregger
Guion: Zach Cregger y Shay Hatten (basado en una serie de videojuegos de Capcom)
Elenco: Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser, Johnno Wilson
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 90 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:00; 19:00; 22:00 (doblada); 13:40; 14:20; 16:40; 21:30 (subtitulada). XD y D-Box, 13:00; 15:20 (doblada); 17:40; 20:00; 22:30 (subtitulada). Premier, 19:00 (doblada); 14:20; 16:40; 21:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:40; 21:20 (doblada); 14:00; 15:50; 19:30 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:30; 15:20 (doblada); 17:10 19:00; 20:50; 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:30; 15:20; 17:10; 19:00 (doblada); 20:50 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:15; 16:10; 18:00; 20:00; 21:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:40; 17:30; 19:10; 21:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 14:00; 15:50; 17:40; 19:30; 21:20 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:45; 15:40; 17:30; 19:30; 21:20 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:40; 15:40; 17:50; 19:40; 21:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:00; 17:45; 19:30; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00; 16:45; 20:15 (doblada); 18:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:30; 17:00; 19:30 (XD, doblada); 21:40 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 22:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:50 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:30; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 22:20 (doblada).