¿Qué ver en Netflix, Apple y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Esta semana trae a plataformas de streaming la nueva serie de la antología sobre asesinos seriales del creador de American Horror Story, nuevas temporadas de series de suspenso como Caballos lentos y Tierra de mafia, el regreso de South Park y muchas otras novedades.

Series

Monstruo: La historia de Lizzie Borden (Netflix)

La nueva entrega de la antología de series Monstruo del productor Ryan Murphy – creador de American Horror Story -, sobre asesinos en serie de la vida real, se centra en Lizzie Borden, una mujer que fue acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892 en Massachussetts, Estados Unidos. Protagonizada por Ella Beatty, Vicki Krieps y Charlie Hunnam.

Caballos lentos, temporada 6 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie de suspenso y acción sobre un grupo de espías marginados de la agencia británica de inteligencia MI5, quienes acaban involucrados en detener complots que ponen en peligro a su país. Con Gary Oldman, Jack Lowden y Kristin Scott Thomas.

Tierra de mafia, temporada 2 (Paramount+)

Regresa esta serie británica de suspenso y acción sobre una cruenta guerra entre familias que compiten por dominar el submundo criminal de Londres. Protagonizan Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Neagley (Prime Video)

Un ‘spin-off’ de Reacher que se centra en uno de los personajes secundarios de aquella serie basada en las novelas de Lee Child, la exmilitar Frances Neagley, quien inicia una nueva etapa en su vida como investigadora privada en Chicago y acaba envuelta en un peligroso complot. Con Maria Sten, Greyston Holt y Adeline Rudolph.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

South Park, temporada 29 (Paramount+)

Nuevos episodios de la icónica serie animada para adultos de Matt Stone y Trey Parker sobre un peculiar grupo de niños de un pueblo en Colorado, Estados Unidos.

Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie animada que complementa a Stranger Things, mostrando las aventuras y peligros que Once, Mike, Lucas, Will, Dustin y Max enfrentan en el pueblo de Hawkins durante el incidentado verano de 1985.

Amores inesperados (Disney+)

Una serie romántica argentina de antología en la que cada capítulo es una historia independiente, cada una de ellas centrada en la búsqueda del amor. Protagonizada por Martin Bossi, Julieta Cardinali y Eleonora Wexler.

Catedrales (Prime Video)

Una serie chilena de suspenso en la que dos generaciones de una familia enfrentan las consecuencias de un asesinato que revela secretos devastadores. Con Paulina García, Alfredo Castro y Carolina Kopelioff.

Youth (HBO Max)

Una comedia dramática británica que sigue a una mujer divorciada que intenta balancear su vida amorosa mientras cuida de sus padres y de su hijo adulto. Protagonizan Sharon Horgan, Rupert Friend y Sharle Whyte. Se estrena el domingo.

Golden Axe (Paramount+)

Una nueva serie animada basada en la serie de videojuegos del mismo nombre de Sega, que sigue a un trío de guerreros mientras luchan por salvar a su mundo de una poderosa fuerza maligna.

Belleza plástica (Netflix)

Una serie japonesa sobre una médica idealista que se adentra en el conflictivo mundo de la medicina estética. Con Mayu Matsuoka y Riisa Naka.

Los solucionadores (Netflix)

Una comedia taiwanesa de acción que sigue a un ex jefe mafioso que se alía con el astuto hijo de un político para ofrecer servicios y solucionar problemas de forma clandestina a clientes a ambos lados de la ley. Protagonizada por Christopher Lee Ming-Shun, Shou Lou y Regina Lei.

Ciudad de sangre (Disney+)

Una serie alemana de suspenso que trascurre en Berlín un futuro cercano en el que la civilización ha comenzado a desmoronarse y unas hermanas descubren que la ciudad es controlada por vampiros. Con Lea Dindra y Soma Pysall.

Películas

Las mejores (Netflix)

Una comedia juvenil estadounidense sobre dos amigas de la infancia que entran juntas al competitivo equipo de baile de una prestigiosa universidad en Los Ángeles y deben enfrentar distintos conflictos mientras se preparan para una competencia. Protagonizan Maitreyi Ramakrishnan y Priyanka Kedia bajo la dirección de Lena Khan.