César Aquino: “Los proyectos se construyen con personas”

—¿Cómo se da esto de que desde la arquitectura das este salto al mundo del pódcast?

—En realidad, no lo siento como un salto. Siento que es una consecuencia natural de la evolución de mi vida profesional. La arquitectura me enseñó a observar, la vida profesional me enseñó a escuchar, a entender necesidades y, sobre todo, a trabajar con personas. Después de más de 30 años de profesión, de haber diseñado, construido y desarrollado proyectos muy diferentes, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas interesantes, de distintas generaciones y actividades. Y con el tiempo descubrí que lo que más me interesaba de las personas no era solamente lo que habían logrado, sino cómo habían llegado hasta ahí. Porque detrás de cada historia hay decisiones, oportunidades, dificultades, fracasos, aprendizajes y momentos que muchas veces no conocemos. El pódcast nace justamente de esa curiosidad: querer conocer qué hay detrás de las personas. De ahí nace I Want to Talk About It.

—¿Cómo surgió el nombre de I Want to Talk About It, que traducimos como Quiero hablar de eso...

—Literalmente sería “Quiero hablar de eso”. Viene de I Don’t Want to Talk About It, música interpretada por Rod Stewart, quizás la música que más me gusta y me conmueve. Le saqué el DON’T porque yo SÍ QUIERO HABLAR DE ESO. De lo que llaman éxito, del fracaso, de una decisión, de una pasión, una experiencia, una persona, una oportunidad o incluso algo que nunca antes nos animamos a contar. El nombre nació de esa idea: quiero hablar de eso que normalmente no aparece en una entrevista. Muchas veces conocemos el currículum de una persona, pero no conocemos su historia. Y yo quiero conocer esa historia.

—Y ya que hablamos de eso, podemos conocer más sobre quién es el arquitecto César Aquino

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—Es un apasionado en todo lo que emprende: arquitecto, constructor y desarrollador, ahora podcaster y, en breve, mostraré las pinturas que hago. Fui docente por muchos años en la FAUNA. Pero si tuviera que definirme de una manera más personal, diría que soy un inquieto. Siempre estoy buscando hacer algo nuevo, aprender algo, desarrollar una idea. Hace más de 30 años fundé aquino+, un estudio que sigue creciendo y transformándonos en el camino. Hoy trabajamos en arquitectura, construcción y desarrollo, con especial experiencia en lo comercial, corporativo, retail y habitacional. Tenemos la oportunidad de trabajar para marcas nacionales e internacionales de renombre, lo que nos obliga a hacer algo fantástico, a renovarnos y seguir aprendiendo.

—¿Cuáles considerás tus principales logros?

—Más que una obra determinada, mi principal logro es haber construido una trayectoria, tener una MARCA, una identidad. Haber podido mantener durante décadas un Estudio, formar equipos, trabajar con clientes importantes, atravesar diferentes situaciones y seguir teniendo ganas de hacer más cosas. También me enorgullece haber demostrado que desde Paraguay podemos competir profesionalmente con estándares internacionales. Pero quizás mi mayor logro sea otro: seguir teniendo curiosidad después de tantos años de profesión, mantener lo que se llama capacidad de asombro. Porque cuando uno deja de tener curiosidad, empieza a repetirse. Y hay una meta personal que también tiene mucho que ver con este pódcast: seguir aprendiendo de las personas.

—¿Cuál es la clave del éxito?

—Hay que ver y entender bien lo que es el ÉXITO. Para mí, el éxito es saber equilibrar en la vida trabajo, familia, amigos y distracción. Si lográs armonía y felicidad en todo eso, creo que podés considerarte un EXITOSO, y para eso no sé si existe una clave. Pero sí creo en algunas cosas: trabajo, perseverancia, honestidad, curiosidad y capacidad de adaptarse a las situaciones. Y agregaría algo que aprendí con los años: hay que estar preparado para las oportunidades antes de que aparezcan. Cuando aparece una oportunidad importante, no tenés tiempo para empezar a prepararte. Tenés que estar preparado. Y, finalmente, creo que hay que tener pasión por lo que uno hace. Si no disfrutás el proceso, es muy difícil sostener una carrera durante décadas.

—¿Tuviste tropiezos o fracasos?

—Claro que sí, sería imposible tener una trayectoria de más de 30 años sin haber tenido tropiezos. Hubo decisiones que tomé y que hoy de seguro tomaría de otra manera. Tengo a mi familia, con quienes comparto hoy la toma de decisiones, para hacerlas más acertadamente. Pero aprendí a no mirar el error solamente como algo negativo. Al contrario, de cada situación errada siempre, siempre le busco el lado positivo, el lado de donde aprender, el lado por donde crecer. Un error también es información, te muestra qué tenés que cambiar. Y creo que una de las cosas que más me ayudó fue aprender a escuchar. A veces uno tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, pero la realidad te obliga a modificarla. Eso también es crecer.

—¿Qué es lo más humano que encontraste en tu oficio?

—Sin duda alguna, la gente. Después de tantos años, entendí que la arquitectura no es solamente diseñar edificios. Es trabajar con personas. Detrás de cada proyecto hay alguien que tiene un sueño, una necesidad, una preocupación, una inversión, una ilusión. Y también hay equipos enteros que hacen posible que una idea se convierta en realidad. Por eso hay una frase que resume bastante lo que aprendí: “Los edificios se construyen con materiales, pero los proyectos se construyen con personas”. Eso es precisamente lo que quiero llevar al pódcast.

—¿Qué tipo de personas van a pasar por I Want to Talk About It?

—Personas que tengan algo que contar. No nos limitamos a un sector. Empresarios, arquitectos, artistas, deportistas, comunicadores, profesionales, emprendedores, referentes de distintas industrias y también personas jóvenes que quizás todavía no sean conocidas, pero que tengan una historia interesante. No me interesa solamente preguntarles qué hicieron. Me interesa preguntarles por qué lo hicieron. Porque muchas veces conocemos el resultado de una persona, pero no conocemos el camino. Ahí aparece la parte más humana. Y creo que ahí está la parte más interesante.

—¿Qué encontrás de nuevo en este proyecto dentro del mundo de la comunicación?

—Encontré algo que me sorprendió: escuchar puede ser tan creativo como diseñar. En arquitectura uno transforma una idea en un espacio; en el pódcast intento transformar una conversación en una experiencia. No quiero hacer entrevistas rígidas de pregunta y respuesta. Quiero generar conversaciones. Que en algún momento el invitado se olvide de que está frente a un micrófono y empiece simplemente a hablar. Y cuando eso ocurre, aparece lo interesante, lo mágico, aparece la verdad y surge la emoción.

—¿Cómo nació la alianza con ABC?

—La alianza con ABC surgió porque encontramos una coincidencia, te diría natural. Por un lado, está nuestro deseo de generar conversaciones interesantes y dar visibilidad a historias de personas que tienen experiencias que valen la pena compartir. Y por otro, está la capacidad de ABC de llegar a una audiencia enorme y diversa a través de sus plataformas digitales. Para mí es muy importante que un proyecto que nació como una iniciativa personal interese a ABC, un medio sumamente prestigioso, y que seamos socios para crecer y llegar a mucha más gente. No quiero que el pódcast sea solamente un espacio para personas conocidas. Me interesa que pueda generar conversación, transmitir experiencias y, especialmente, inspirar a las nuevas generaciones. Al final, I Want to Talk About It habla de eso: de personas, de experiencias y de todo aquello que podemos aprender cuando nos tomamos el tiempo de escuchar.

—¿Qué expectativas tenés con esta alianza?

—Que I Want to Talk About It crezca sin perder su esencia. Que podamos tener conversaciones cada vez más interesantes, con personas de diferentes ámbitos y generaciones. Y especialmente quiero que algunas de esas historias lleguen a los jóvenes. Porque muchas veces los jóvenes ven el éxito de alguien y creen que llegó ahí directamente. No ven los años de trabajo, las dudas, los errores, las oportunidades que perdió y las decisiones difíciles. Si conseguimos mostrar ese recorrido, creo que estamos haciendo algo valioso. Porque al final, I Want to Talk About It no es un pódcast sobre personas exitosas. Es un pódcast sobre personas y sobre lo que podemos aprender de sus historias. Y quizás esa sea la razón por la que este proyecto tiene tanto que ver conmigo. Después de tantos años diseñando espacios para que las personas vivan, ahora quiero crear espacios para que las personas hablen.

IWTTAI es un proyecto de comunicación y contenido con identidad propia, que ahora entra en una nueva etapa junto a ABC.

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