Cine y TV
24 de septiembre de 2026 a la - 08:39

La isla olvidada

En Filipinas, dos amigas están a punto de separarse porque una de ellas va a mudarse a los Estados Unidos. Sin embargo, ambas son transportadas misteriosamente a una isla mágica donde la memoria se desvanece a medida que uno permanece allí.

Por ABC Color
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Título original: Forgotten Island

Dirección: Joel Crawford y Januel Mercado

Guion: Joel Crawford y Januel Mercado

Elenco: H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Lea Salonga, Dolly de Leon, Jo Koy

Calificación: Apta para todo público

Duración: 109 minutos

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3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 18:50 (doblada). Premier, 18:50 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:50; 16:00; 18:10 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:00; 16:00; 18:10 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:10; 15:20; 17:30 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:10; 15:15; 17:20 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 14:20; 18:20 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 16:00; 18:10 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 15:50; 17:00 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 18:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 15:50; 17:00 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark (Shopping Lago), 15:45 (XD, doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 14:30; 16:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:15 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:10; 15:15; 17:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

La isla olvidada película

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 16:00; 22:00 (doblada). Premier, 13:20; 16:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30; 18:45 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 17:30; 19:30 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:10; 18:20 (XD, doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 14:10 (doblada).