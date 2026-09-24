La isla olvidada

Título original: Forgotten Island
Dirección: Joel Crawford y Januel Mercado
Guion: Joel Crawford y Januel Mercado
Elenco: H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Lea Salonga, Dolly de Leon, Jo Koy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 109 minutos
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3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 18:50 (doblada). Premier, 18:50 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:50; 16:00; 18:10 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:00; 16:00; 18:10 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:10; 15:20; 17:30 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:10; 15:15; 17:20 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 14:20; 18:20 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 16:00; 18:10 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 15:50; 17:00 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 18:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 15:50; 17:00 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark (Shopping Lago), 15:45 (XD, doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 14:30; 16:50 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:15 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:10; 15:15; 17:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 16:00; 22:00 (doblada). Premier, 13:20; 16:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30; 18:45 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 17:30; 19:30 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:10; 18:20 (XD, doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 14:10 (doblada).