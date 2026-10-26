Cinco películas premiadas en los Goya llegan al CCE Asunción

El Centro Cultural de España en Asunción (CCE Asunción) presentará la muestra de cine “Luces, cámara... ¡Goya!”, con cinco largometrajes reconocidos en la 40ª edición de los premios Goya, que distinguen a lo más destacado del cine español. Las funciones serán en el auditorio del centro cultural, ubicado en Herrera 834, y el acceso será gratuito hasta completar aforo.

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La programación reúne películas que abordan temas como la identidad, la vejez, la vocación religiosa, la infancia en contextos de exclusión y la memoria literaria. Las proyecciones comenzarán el miércoles 28 de octubre y culminarán el sábado 31, con una función de cierre presentada por Cine de Barrio.

“Los domingos”, el dilema de una adolescente

La muestra comenzará el miércoles 28 de octubre, a las 19:30, con “Los domingos” (2025, 116 minutos), dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. La película obtuvo los premios Goya a mejor película, mejor dirección y mejor guion original, además de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

La historia sigue a Ainara, una joven de 17 años brillante e idealista que debe decidir qué carrera universitaria estudiar. Sin embargo, sorprende a su familia al manifestar que se siente cada vez más cerca de Dios y que considera ingresar en un convento de clausura. La decisión desencadena tensiones familiares y pone a prueba los vínculos entre sus integrantes.

“Maspalomas”, una historia sobre identidad y vejez

El jueves 29 de octubre, a las 19:30, será el turno de “Maspalomas” (2025, 114 minutos), dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi. Su protagonista, José Ramón Soroiz, recibió el Goya a mejor actor protagonista por su interpretación de Vicente.

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A sus 76 años, Vicente disfruta de una vida dedicada al sol, las fiestas y el placer en Maspalomas, después de separarse de su pareja. Un accidente lo obliga a regresar a San Sebastián y reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. En una residencia para personas mayores, se enfrenta a un entorno que lo empuja a ocultar su homosexualidad y a cuestionarse cuánto ha resuelto realmente sobre su propia identidad.

“El cautivo” y los años de Miguel de Cervantes

La programación continuará el viernes 30 de octubre, a las 19:30, con “El cautivo” (2025, 133 minutos), de Alejandro Amenábar, reconocida con el Goya a mejor maquillaje y peluquería.

Ambientada en 1575, la película sigue a Miguel de Cervantes cuando, todavía un joven soldado, es capturado por corsarios y llevado a Argel como rehén. Mientras espera que su familia consiga pagar su rescate, encuentra en el arte de contar historias una forma de sostener la esperanza de sus compañeros de prisión. Sus relatos también despiertan el interés de Hasán, el temido Bajá de Argel, con quien desarrolla una relación inesperada. En medio de crecientes conflictos, Cervantes comienza a idear un arriesgado plan de fuga.

“Ciudad sin sueño”, la infancia en los márgenes de Madrid

El sábado 31 de octubre, a las 18:00, se proyectará “Ciudad sin sueño” (2025, 97 minutos), dirigida por Guillermo Galoe. La película obtuvo el Goya a mejor actor revelación para Antonio Fernández Gabarre y el premio a mejor guion en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

La trama se sitúa en La Cañada Real, un asentamiento irregular ubicado en las afueras de Madrid, donde vive Toni, un adolescente gitano de 15 años. Orgulloso de su familia de chatarreros, acompaña a su abuelo, quien se niega a abandonar el terreno ante la inminencia de los derribos. Entre las noches sin electricidad y las leyendas que alimentan su imaginación, Toni debe decidir cómo afrontar un futuro incierto mientras ve desvanecerse el mundo que conoce.

“Sirât”, el cierre entre música electrónica y desierto

La última función será el sábado 31 de octubre, a las 20:00, con “Sirât” (2025, 115 minutos), de Óliver Laxe. Considerada la película más premiada de la 40ª edición de los Goya, obtuvo seis galardones y también fue distinguida con el Premio del Jurado del Festival de Cannes. La proyección contará con una presentación a cargo de Cine de Barrio.

La película sigue a un hombre y su hijo, interpretados por Sergi López y Bruno Núñez, que llegan a una fiesta electrónica en Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, desaparecida meses atrás en una celebración similar. Mientras reparten fotografías entre los asistentes, conocen a un grupo de participantes de la escena rave y deciden acompañarlos hasta una última fiesta en el desierto, donde esperan encontrar a la joven.

Todas las proyecciones se realizarán en el auditorio del CCE Asunción, en Herrera 834, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.