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Cine y TV
12 de noviembre de 2026 - 11:32

“Narciso” consigue una nominación a los Premios Forqué como Mejor Película Latinoamericana

Martinessi en abrigo oliva y Vierci en vestido negro sonríen en el evento de cine con un cartel de 'Narciso' detrás.
Aníbal Ortiz, Marcelo Martinessi, Sebastián Peña Escobar, Belén Vierci y Florencia Boccia durante el estreno de 'Narciso' en Madrid.Marlene Aponte

“Narciso”, el segundo largometraje del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, obtuvo hoy una nominación para los Premios Cinematográficos José María Forqué. La premiación será el 19 de diciembre, en la ciudad de Madrid, España.

Por Maripili Alonso
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La película paraguaya “Narciso” es una de las cuatro producciones latinoamericanas que buscará ser reconocida en la 32 edición de los Premios Cinematográficos José María Forqué.

El certamen es organizado por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Radio Televisión Española (RTVE).

Los ganadores de este certamen se darán a conocer el próximo 19 de diciembre, en una gala que se celebrará en el Palacio Municipal IFEMA de la capital española.

“Narciso” es el segundo largometraje del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, luego de la aclamada “Las Herederas”. La película está inspirada en la novela homónima de Guido Rodríguez Alcalá, basada en hechos reales ocurridos en Paraguay a finales de la década de 1950.

Película Narciso
Una de las escenas de "Narciso" con Belén Vierci, Marisa Cubero, Arturo Fleitas, Alberto Sanchez y Natalia Cálcena.

Los otros nominados al premio a la Mejor Película Latinoamericana del Año son el filme chileno “Hangar rojo”, de Juan Pablo Sallato; la argentina “La Virgen de la Tosquera”, de Laura Casabé; y la mexicana “Moscas”, de Fernando Eimbcke.

Un total de 345 producciones fueron evaluadas para esta edición del Premio Forqué, entre ellas 32 latinoamericanas, de entre las cuales se escogió a estas cuatro películas finalistas.

El premio al Mejor Largometraje de Ficción se disputará entre “El ser querido” (Rodrigo Sorogoyen), “La bola negra” (Javier Calvo y Javier Ambrossi), “Tres adioses” (Isabel Coixet) y “Yo no moriré de amor” (Marta Matute).

En tanto, por el premio a la Mejor Serie de Ficción están nominadas: Celeste T2 (Diego San José), El castillo (Isabel Peña y Eduardo Villanueva), Ravalejar (Pol Rodríguez) y Se tiene que morir mucha gente (Victoria Martín).

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